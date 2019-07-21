Son Dakika Haberleri: TVF Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı
Son Dakika Spor Haber

TVF Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı

1 saat önce

Artvin'in Hopa İlçesinde oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı.

TVF Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı, System.String[]
Artvin'in Hopa İlçesinde oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı.

TVF ve Hopa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen, erkeklerde 9, kadınlarda ise 8 takım katıldığı 2019 TVF Pro Beach Tour'un Hopa etabı bugün oynanan yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Plaj voleybolu organizasyonunda erkeklerde yarı finalin ilk maçında Nuri Şahin-Caner Çiçekoglu ikilisi, Yusuf Özdemir- Mustafa Susam çiftini 15-21, 25-23 ve 15-10'luk üç set sonunda mağlup ederek ilk finalist oldu.
Yarı finalin ikinci maçında ise Mohammad Shalıkar -Alireza Aghajani Ghasab çiftini 21-16, 21-17'lik setlerle yenen Engin Özbek- Hasan Hüseyin Mermer çifti ikinci finalist oldu.
Final karşılaşmasında Nuri Şahin- Caner Çiçekoglu çiftini 21-18, 21-23, 25-23'luk setlerle yenen Engin Özbek- Hasan Hüseyin Mermer çifti Hopa etabının şampiyonu oldu.
Erkeklerde üçüncülük maçında ise Yusuf Özdemir- Mustafa Susam ikilisi Mohammad Shalıkar -Alireza Aghajani Ghasab çiftini 21-19, 14-21 ve 15-8'lik üç set sonunda yenerek üçüncülüğü elde etti.
-Kadınlarda şampiyon Merve Nezir -Bahanur Gökalp çifti
Plaj voleybolu organizasyonunda kadınlardaki yarı finali ilk maçında Merve Nezir -Bahanur Gökalp ikilisi Anett Eszter Lutter - Szandra Anett Szombathelyı ikilisini 21-14, 21-18'lik setlerle yenerek adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final maçında da Dorottya Szabo - Dominika Hafra çifti, Buğra Eryıldız - Khakimzanova Ksenia çiftini 21-19, 14-21, 15-12'lil üç set sonunda yenerek ikinci finalist oldu.
Kadınlar finalinde Merve Nezir -Bahanur Gökalp çifti, Dorottya Szabo - Dominika Hafra çiftini 21-18, 21-13'lük setlerle mağlup ederek turnuvada set vermeden şampiyonluğu göğüsledi.
Kadınlardaki üçüncülük maçında ise Buğra Eryıldız - Khakimzanova Ksenia ikilisi Anett Eszter Lutter - Szandra Anett Szombathelyı ikilisini 15-21, 21-14 ve 15-13'lük üç set sonucunda mağlup etti.

Karşılaşmalar sonrası ilk üç sırayı alan kadın ve erkek takımlar için düzenlenen ödül töreniyle turnuva sona erdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Hopa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki aylık bebeklerini son kez sevip camiye bıraktılar İçişleri Bakanı Soylu : "Biz nasıl bir millettik, bütün bunları bir tarafa bırakmaya çalışanlara... İkizler gölette boğularak can verdi Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB 2019 İOKBS sonuçları sorgula!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 01:20:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TVF Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]