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TVHB Başkanı Ali Eroğlu: "Mesleğimize zarar veren hiçbir konuya imza atmayacağız" - Son Dakika

TVHB Başkanı Ali Eroğlu: "Mesleğimize zarar veren hiçbir konuya imza atmayacağız"

04.09.2021 12:44
TVHB Başkanı Ali Eroğlu:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, konsey olarak geleceği planlama ve çözüm önerileri sunma yaklaşımını benimsediklerini belirterek, "TVHB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da veteriner hekimlere ve mesleğimize zarar veren hiçbir konuya imza atmayacaktır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, konsey olarak geleceği planlama ve çözüm önerileri sunma yaklaşımını benimsediklerini belirterek, "TVHB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da veteriner hekimlere ve mesleğimize zarar veren hiçbir konuya imza atmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TVHB'nin 56 ilin veteriner odaları başkanlarının katılımıyla düzenlediği "Oda Başkanları Toplantısı" Ankara'da gerçekleştirildi.

Burada konuşan Eroğlu, TVHB olarak biz bugüne kadar 40'tan fazla ili ziyaret ettiklerini ve oralarda tedavi hizmeti veren veteriner hekimlere hizmet plaketi verdiklerini hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ziyaretlerine ara vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Eroğlu, "Normalleşme sonrası veteriner hekim arkadaşlarımızın da aşı olmasıyla ziyaretlerimize devam etmeye başladık. Hiçbir ilimizde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde veteriner hekimliğin tüm dünyada çok önemli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Veteriner hekimler gerek hayvan hastalıklarıyla mücadelede koruyucu hizmetleri yerine getirmesi açısından gerekse de tüm alanlardaki gayretleri ile güzel bir algı oluşturdular. Bu algının hep birlikte devam ettirilmesi ve hak ettiği yerlere getirilmesi lazım. Yaptığımız toplantılarda ve görüşmelerde, bizim bir sinerjiye ihtiyacımız olduğunu, bir güç birliği oluşturmamız gerektiğini ve samimi yaklaşımlarla hareket etmemiz gerektiğini ifade ettik. Biz bir meslek örgütü olarak mesleğimizin yasal olarak hak ve menfaatlerini koruma anlayışıyla bu günlere geldik."

Kapsayıcı yaklaşımla hareket edilmeli

TVHB'nin yürüttüğü işlerin yüzde 90'ında muhatap olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliğini devam ettirdiğine değinen Eroğlu, kendileri için önemli konulardan birinin tek sağlık olduğunu bildirdi.

İkinci konunun ise uzmanlık olduğunu belirten Eroğlu, "Kamunun yapılandırılması ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulması, mezun veterinerlerin iş imkanı için desteklenmesi gerektiği, kırsal kalkınma desteklerinde veteriner hekimlerin yer alması gibi 8 politika önerisinde bulunduk. 2020 Kurban Bayramı'ndan sonra bu çalışmalarımız gruba iletildi." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, mesleği kötüleyen konuşmalardan kaçınılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mesleğimizin temel sorunları var. Veteriner hekimler sağlık meslek grubunun faydalandığı haklardan neden faydalanamıyor? 5510'a göre tehlikeli meslek grubunda yer almasına rağmen fiili hizmet zammını neden alamıyor? Kamuda veteriner hekim neden istihdam edilmiyor? Bunlar hepimizin üzerinde çalışması gereken konular. Bir meslek derneğimizin başkanı toplantının birinde 'bu meslek bitmiştir' dedi. Ben de 'biz mesleğimiz bitti dersek kim bitmedi desin' dedim. Kovid-19'dan bu yana veteriner hekimlik geleceğin meslekleri arasında yer almaya başladı. Hangi planlamaları yapmamız gerektiği üzerinde konuşmalıyız. Bütün bunlar bizim mesleğimize zarar veriyor diye düşünüyorum. TVHB Merkez Konseyi olarak bizim yaklaşımımız, yanında yer alarak, katkı sunarak, geleceği planlayarak, çözüm önerileri sunarak ve daha kapsayıcı bir yaklaşımla hareket etmemizdir. TVHB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da veteriner hekimlere ve mesleğimize zarar veren hiçbir konuya imza atmayacaktır."

Ali Eroğlu, Veteriner, Ankara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TVHB Başkanı Ali Eroğlu: 'Mesleğimize zarar veren hiçbir konuya imza atmayacağız' - Son Dakika Ekonomi


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