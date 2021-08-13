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TVHB Başkanı Eroğlu: "Afetten zarar gören hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini aralıksız sürdürüyoruz" - Son Dakika

TVHB Başkanı Eroğlu: "Afetten zarar gören hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini aralıksız sürdürüyoruz"

13.08.2021 13:00
TVHB Başkanı Eroğlu:

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük'te meydana gelen sel felaketinde afetten zarar gören hayvanların bulundukları yerlerden güvenli yerlere taşınması ve yaralanarak tedaviye ihtiyaç duyan tüm hayvanlara yönelik...

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük'te meydana gelen sel felaketinde afetten zarar gören hayvanların bulundukları yerlerden güvenli yerlere taşınması ve yaralanarak tedaviye ihtiyaç duyan tüm hayvanlara yönelik tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini 7/24 aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade etti.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük'te yaşanan sel felaketine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Eroğlu açıklamasında, söz konusu bölgelerde yaşanan sel felaketlerinin TVHB'yi derinden üzdüğünü belirterek, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile oluşan afetlerin insan sağlığına, hayvan sağlığına, çevre sağlığına ve eko sisteme telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini kaydetti.

Yangın, deprem ve sel felaketlerinde mutlaka başta insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili meslek örgütleri olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları ile ortak acil eylem planı oluşturulması gerektiğini belirten Eroğlu, "Afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, ilk yardım ve tedavi hizmetlerinde, afet sonrası ise rehabilitasyon ve afet risklerini azaltmaya yönelik hazırlanacak ortak projeler hızla hayata geçirilmelidir. Bu konuda TVHB Merkez Konseyi ve Oda Başkanlıklarımız Elazığ, Malatya ve Van depremlerinde, Antalya ve Muğla illeri başta olmak üzere ülkemizin çeşitli illerindeki orman yangınları olmak üzere farklı zamanlarda meydana gelen deprem, yangın ve sel felaketlerinde zarar gören sahipli sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik olarak her zaman gönüllülük esası çerçevesinde acil olarak devreye girmiş ve karşılık beklemeksizin her türlü olumsuz şartlara rağmen hasta ve yaralı tüm hayvanlarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarını ücretsiz olarak yapmıştır" ifadelerine yer verdi.

Eroğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Tüm doğal afetlerde olduğu gibi son iki gündür Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük'te meydana gelen sel felaketinde de TVHB Merkez Konseyi Başkanlığının koordinatörlüğünde İl ve Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanlıklarımız afetten zarar gören hayvanların bulundukları yerlerden güvenli yerlere taşınması ve yaralanan ve tedaviye ihtiyaç duyan sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini 7/24 aralıksız olarak sürdürmektedir."

Eroğlu, hiçbir karşılık beklemeksizin Oda Başkanlıklarının koordinatörlüğünde gönüllü olarak görev yapan meslektaşlarına teşekkür ettiğini ifade ederek, TVHB ve veteriner hekim meslek mensuplarının, tüm varlığı ile bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye'de yaşanacak tüm afet ve felaketlerde devletin ve Türk milletinin yanında olmaya devam edeceğini aktardı. - ANKARA

Rehabilitasyon, Veteriner, Karabük, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam TVHB Başkanı Eroğlu: 'Afetten zarar gören hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini aralıksız sürdürüyoruz' - Son Dakika


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