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TVHB Başkanı Eroğlu: "Destekler sadece üreticiye belli miktardaki paralar şeklinde dağıtılmamalı, ekonomik analiz yapılmalı" - Son Dakika

TVHB Başkanı Eroğlu: "Destekler sadece üreticiye belli miktardaki paralar şeklinde dağıtılmamalı, ekonomik analiz yapılmalı"

31.05.2021 14:06

TVHB Başkanı Eroğlu: "Destekler sadece üreticiye belli miktardaki paralar şeklinde dağıtılmamalı, ekonomik analiz yapılmalı" Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: "İşletmelerin desteklenme sistemi farklı olmalı, büyük ve küçük işletmeler birbirlerine rakip...

TVHB Başkanı Eroğlu: "Destekler sadece üreticiye belli miktardaki paralar şeklinde dağıtılmamalı, ekonomik analiz yapılmalı"

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu:

"İşletmelerin desteklenme sistemi farklı olmalı, büyük ve küçük işletmeler birbirlerine rakip olmamalıdır"

ANKARA - Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvancılık desteğinin 2020 yılında 6,8 milyar, 2021 yılında ise 6,3 milyar TL olduğunu belirterek, "Destek, sadece üreticiye belli miktardaki paraların dağıtılması olmayıp bu konuda Bir ekonomik analiz yapılmalı, hangi desteğin üretime ne kadar faydası olduğu rakamsal olarak belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Sütün sağlıklı ve üretken nesillerin oluşmasındaki katkısının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada süt üretiminin öneminin vurgulanması amacıyla Dünya Süt Günü 21. kez kutlanacak. 'Dünya Süt Günü'nün bu yılki teması; "Süt Sığırcılığı Sektöründe Sürdürülebilirlik" şeklinde belirlenerek Süt Sığırcılığının Dünyaya tekrar tanıtılması hedeflendi. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

TVHB Başkanı Eroğlu açıklamasında, dünya nüfusunun yüzde 80'den fazlasının düzenli olarak süt ve süt ürünü tükettiğini aktararak, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında dahi dünyada ve Türkiye'de süt sektörünün büyüyerek devam ettiğini vurguladı.

Dünyada 881 milyon ton, Türkiye'de ise 23 milyon ton süt üretilerek dünyanın beslenmesine katkı sağlandığını belirten Eroğlu, "İstikrarlı olarak gelişen süt sektörü önemli bir istihdam alanıdır. Süt ürünleri ve bileşenleri dünya çapında ticareti yapılan ürünlerdir. Çiftlikten işleme tesislerine kadar süt sektörü ulusal ekonomilerin ve bireysel geçim kaynaklarının ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerine yer verdi.

Eroğlu, süt üretiminin son derece stratejik bir konu olduğunu aktararak, çiftlikte birincil üretimden sütün işlenmesine, birliklerden resmi otoriteye, perakende satış noktalarından tüketiciye kadar paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

"Sorunların çözümünün sadece çiğ süt bazında ele alınması adil ve sürdürülebilir değildir"

Eroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Sorunların çözümünün sadece çiğ süt bazında ele alınması adil ve sürdürülebilir değildir. Süt fiyatlarının baskılanmasında çiğ süte yönelik düzenlemeler emeğinin karşılığını alamayan çiftçilerin üretimi bırakmasına, bu durum ise orta vadede ülkedeki hayvan varlığının azalmasına uzun vadede ise ülkedeki ıslah çalışmalarının akamete uğramasına neden olmaktadır. Bu bağlamda sorunların milli bir mesele olarak görülmesi, kişi ve makamlardan bağımsız olarak ele alınması gerekmektedir. Planlanacak uzun vadeli politikaların istikrarlı bir şekilde hayata geçirilmesi, ıslah çalışmaları, destekleme ve sübvansiyonlar çiftçi ve sanayiciye kazandıracak, tüketicinin ise satın alma gücünü arttıracaktır."

"A ve C kalite sütlerin litre fiyatları arasında sadece 10 kuruş fark olması kaliteli süt üretimini teşvik etmek için yeterli değildir"

1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olan soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının A Sınıfı süt için 2,90 TL/Litre, B Sınıfı süt için 2,85 TL/Litre ve C Sınıfı süt için ise 2,80 TL/Litre olarak belirlendiğini hatırlatan TVHB Başkanı Eroğlu, "Bu rakamlar sahada ne kadar uygulanmaktadır. A ve C kalite sütlerin litre fiyatları arasında sadece 10 kuruş fark olması, zaten fiyat dengesi olmayan çiğ süt piyasasında kaliteli süt üretimini teşvik etmek için yeterli değildir" değerlendirmesini yaptı.

Eroğlu, hayvancılık desteğinin 2020 yılında 6,8 milyar, 2021 yılında ise 6,3 milyar TL olduğunu belirterek, "Destek, sadece üreticiye belli miktardaki paraların dağıtılması olmayıp bu konuda Bir ekonomik analiz yapılmalı, hangi desteğin üretime ne kadar faydası olduğu rakamsal olarak belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, 3-5 baş hayvan sahibi işletmeler ile 50-100 veya daha fazla hayvanı olan işletmelerin desteklenme sisteminin farklı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Büyük ve küçük işletmeler birbirlerine rakip olmamalıdır. Devletin hayvancılık politikası işletme bazında, işletmelerin devamlılığını, sürdürülebilirliğini, işletmedeki hayvan sayısının ve verimin artışını destekleyecek şekilde olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Süt üretiminin talebin üzerinde olduğu dönemlerde fiyat istikrarı sağlanarak üreticinin mağdur edilmemesi gerektiğini aktaran TVHB Başkanı Eroğlu, piyasa regülasyonunun süt tozu başta olmak üzere süt ürünlerinin üretimi ile sağlanmasını vurguladı.

Eroğlu, "Dünya Süt Gününü kutluyor, ülkemiz, sektörümüz, hayvancılığımız ve mesleğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadesi ile açıklamasını sonlandırdı.

TVHB Başkanı Eroğlu: Destekler sadece üreticiye belli miktardaki paralar şeklinde dağıtılmamalı, ekonomik analiz yapılmalı
TVHB Başkanı Eroğlu: Destekler sadece üreticiye belli miktardaki paralar şeklinde dağıtılmamalı, ekonomik analiz yapılmalı
TVHB Başkanı Eroğlu: Destekler sadece üreticiye belli miktardaki paralar şeklinde dağıtılmamalı, ekonomik analiz yapılmalı
TVHB Başkanı Eroğlu: Destekler sadece üreticiye belli miktardaki paralar şeklinde dağıtılmamalı, ekonomik analiz yapılmalı

Türk Lirası, Ali Eroğlu, Veteriner, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TVHB Başkanı Eroğlu: 'Destekler sadece üreticiye belli miktardaki paralar şeklinde dağıtılmamalı, ekonomik analiz yapılmalı' - Son Dakika Ekonomi


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