TVHB Başkanı Eroğlu:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Hayvanlara şiddette artık Polyannacılık oynanmamalı" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Haymana ilçesinde bir kişinin iki çoban köpeğini eşek yavrusuna saldırtarak ölümüne yola açan görüntülerin ardından yaşanan vahşete sessiz kalmayan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaptığı açıklamada Hayvanları Koruma Kanunu'nun bir an önce yasalaştırılarak hayvanlara karşı her türlü şiddetin, istismarın ve terk etmenin Kabahatler Kanunu'ndan çıkartılarak Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınıp caydırıcı para cezaları ile birlikte hapis cezası gibi yaptırımların da bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Hayvanlara şiddetin psikolojik bir vaka olduğunu ve hayvanlara eziyet edenlerin devlet gözetiminde rehabilitasyon merkezlerinde belli sürelerde tedavi altına alındıktan sonra toplum içerisine döndürülmeleri gerektiğinin altını çizen Eroğlu, "Ülkemizde maalesef her gün hayvanlara yönelik yeni bir şiddet olayı ile güne başlıyoruz. Önceki gün Ankara Haymana'da görüntülere göre bir şahsın kendisine ait olduğu ifade edilen iki çoban köpeğini vahşice eşek yavrusuna saldırtarak hayvanın ölümüne yol açması ve görüntülerin bir maharetmiş gibi sosyal medya hesabından yayınlanması bizleri bir kez daha üzüntüye ve derin endişeye sevk etmiştir. Hayvanlara şiddet bir psikolojik vakadır. Bugün şehirlerin en büyük mağdurları konumunda olan sahipsiz hayvanlara eziyet edenlerin devlet gözetiminde rehabilitasyon merkezlerinde belli sürelerde tedavi altına alındıktan sonra toplum içerisine döndürülmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde ileride toplum açısından çok daha vahim sonuçlarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Hayvana şiddet konusunda iktidarından muhalefetine, sivil toplum kuruluşlarına kadar sosyal medyada tepkisel paylaşımlar yapılması olumlu ancak çözüm değildir. Kamuoyunun tepkisi hızla büyüyüp aynı hızla sönmektedir. Hayvan hakkının olmadığı yerde insan hakkının olmayacağı aşikardır. Çözümün adresi TBMM'dir" ifadelerini kullandı.



"Caydırıcı para cezaları ile birlikte hapis cezası gibi yaptırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir"



Eroğlu, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:



"ABD'de hayvana şiddet, tıpkı kundakçılık, cinsel istismar gibi kayıt altına alınıp, sabıka kaydı oluşturulmakta ve takip edilmektedir. Böyle bir uygulamanın ülkemizde de olmaması için bir sebep yoktur. Bu sebeple yıllardır çıktı çıkacak denilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun bir an önce yasalaştırılarak hayvanlara karşı her türlü şiddetin, istismarın ve terk etmenin Kabahatler Kanunu'ndan çıkartılarak Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınarak caydırıcı para cezaları ile birlikte hapis cezası gibi yaptırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir." - ANKARA