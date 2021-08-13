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TVHB Başkanı Eroğlu: "Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor" - Son Dakika

TVHB Başkanı Eroğlu: "Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor"

13.08.2021 12:55
TVHB Başkanı Eroğlu:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Manavgat yangınında birçok hayvanın etkilendiğini belirterek, "Şu anda ağır zarar görmüş, etkilenmiş, yanığı olan bir hayvanlarımız var, tedavilerine devam ediliyor" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Manavgat yangınında birçok hayvanın etkilendiğini belirterek, "Şu anda ağır zarar görmüş, etkilenmiş, yanığı olan bir hayvanlarımız var, tedavilerine devam ediliyor" dedi.

Manavgat'ta çıkan orman yangınının yerleşim yerlerine ulaşmasıyla birlikte birçok hayvan zarar görürken, yaralanan hayvanlara veteriner hekimler yardım eli uzatıyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan ve 10 gün süren orman yangınında yaralanan hayvanlara, veteriner hekimler müdahale ediyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu yangın bölgesindeki son durumu görmek ve yaralı hayvanların durumunu öğrenmek için Manavgat'a geldi.

Başkan Ali Eroğlu, yangın bölgesinden kurtarılan tavşan, köpek gibi birçok hayvanın tedavisi için getirilen Manavgat Belediyesi Geçici Hayvan Barındırma Merkezi'ne ziyarette bulundu. Burada veteriner hekimlerden bilgi alan Başkan Eroğlu, daha sonra yangında bir evin ahırında yaralanan buzağıların son durumunu öğrenmek ve yerinde görmek için Ulukapı Mahallesi'ne geçti.

"Veterinerlerimiz cansiperane çalıştılar"

Yaralanan hayvanların tedavilerinin devam ettiğini belirten Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, "Ülkemizde büyük bir felaket haline dönüşen yangın sebebiyle bugün Antalya'ya geldik. Yangının başından bugüne kadar veteriner hekimlerimiz cansiperane çalışmalarına devam ettiler. Biz de sürekli Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de gelip yerinde arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çalışan arkadaşlarımızı dinledik. Manavgat Belediyesi'ne bağlı Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ni ziyaret ettik. Orada zarar gören hayvanlarımıza baktık. ve buraya da yangından önemli derecede zarar görmüş hayvanları görmek üzere geldik. Şu anda ağır zarar görmüş, etkilenmiş, yanığı olan bir hayvanımızı görüyoruz. Ayrıca birkaç hayvan da hayatını kaybetmiş. Tedaviler devam ediyor" dedi.

"Çok hayvana dokunduk"

Yaralı büyükbaş hayvanların tedavisini üstelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ethem Mutlu Temizel, hafta başından bu yana tedavilerini devam ettiğini, vakalarda ise ciddi ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Prof. Dr. Temizel, "Buraya gelir gelmez ilk gün burada etkilenen hayvanların olduğu belirtildi ve yangından etkilenmiş 3 büyükbaş hayvanımızda ciddi yanıklar olduğuyla karşılaştık. İlk gün tedavilerimize yoğun bir şekilde başladık. Tedavilerimizin ardından vakalarımızda çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Tabi yanık vakalarından iyileşme süreci daha uzun. Titizlikle tedavilerine devam ediyoruz. Sonrasında sağlıklarına tamamen kavuştuğunu inşallah göreceğiz. Buradaki yetiştirici sıkıntılar yaşamış. Ama elimizden geldiğince onların yaralarını kapatmaya çalışacağız. Burada çok hayvana dokunuldu. Birçok hayvana hizmet edildi. O canların kurtarılması için herkes canla başla çalışıyor" diye konuştu.

Temizel, tedaviler devam eden büyükbaş hayvanların sahipleri ise yardımlarından dolayı veteriner hekimlere teşekkür ederek, "4 tane yaralı hayvanımız var. 6 tane keçimiz öldü. Birkaç tavuğumuz gitti. Çok yardımcı oldular bize. Tedavilerini uyguladılar. Hala da devam ediyor tedavileri. Hayvanlarımızın yemleri yandı. Saman yardımı, yem yardımı aldık ama şimdilik 1 ay yeter. 2000 paketimiz vardı bir senelik. Ama hepsi yandı" diye aktardı. - ANTALYA

TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor
TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor
TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor
TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor
TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor
TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor
TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor
TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor
TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor
TVHB Başkanı Eroğlu: Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor

Ali Eroğlu, Veteriner, Manavgat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TVHB Başkanı Eroğlu: 'Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor' - Son Dakika


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