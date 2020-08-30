TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 30 Ağustos'ta Türk milletini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin mücadele vererek bir zafer destanı yazıldığını belirtti.

Eroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletini tutsak etmeye, sömürge yapmaya, Türkiye'yi parçalayıp, hayali devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların, Afyon'dan, Dumlupınar'dan, Kocatepe'den ve İzmir'den Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Mehmetçiğin süngüsüyle geri döndüğünü, bu anlamda zaferin Mondros'tan ve Sevr'den Lozan'a geçiş anlamına geldiğini kaydetti.

Türk milletinin, tarih boyunca ülkenin birlik ve beraberliğini yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi ve saldırıyı boşa çıkardığını ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zaferle sonuçlanan bu asil mücadele nasıl Anadolu'nun Türklük senedi olmuş ise yine 26 Ağustos 1071 tarihindeki Malazgirt Zaferi de Anadolu'nun Türklere müjdelenmesidir. Biri Anadolu'yu Türklere açan, diğeri ise Türk yurdu olduğunu tescil eden her iki zaferin Ağustos ayında gerçekleşmesinin anlamı ayrıdır. Bu tarihten sonra Türkler, yüksek yönetme yetenekleri, insan sevgileri, dini hoşgörüleri ile Anadolu'yu vatan yapabilmişlerdir."

"30 Ağustos; milletimizi esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin bir araya geldiği, yan yana, omuz omuza mücadele vererek bir zafer destanının yazıldığı gündür." değerlendirmesinde bulunan Eroğlu, büyük Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitler ve Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tüm kahramanları saygı, minnet, şükran ve rahmetle bir kez daha andıklarını bildirdi.