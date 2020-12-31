TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eroğlu, mesajında, ağır bir küresel travmanın etkisiyle görülmemiş bir sürecin yaşandığına işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla gelişmiş ülkelerde işlevsel yapılarıyla uygulamaya konulan "tek sağlık" yaklaşımının küreselleşen zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol olduğunun bir kez daha görüldüğüne dikkati çeken Eroğlu, "Bu yaklaşım, insan, hayvan, çevre sağlığı ve sürdürebilir güvenli gıda konularında, koruyucu hekimlikte, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde paydaşların organize çalışmasıdır. Ülkemizde de daha fazla gecikmeden bu konu üzerinde ciddi çalışmaların yapılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, 2021'in veteriner hekimliğin göz ardı edilmediği, istenilen seviyelere taşındığı, sorunlarının çözüldüğü bir yıl olmasını beklediklerini vurguladı.

Gelecek yılda da ülke hayvancılığının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması ve gıda güvenliğinin sağlanması için politikalar üretmeye, stratejiler geliştirmeye gayret edeceklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Temennimiz, 2021'de, yaşanan zor dönemin insanlığın hayrına olacak şekilde en kısa zamanda son bulmasıdır. Başta kadına dönük şiddet olmak üzere hiçbir şiddetin yaşanmamasıdır. 2021 yılının milletimiz, meslektaşlarımız ve tüm insanlık için sağlık, huzur, sevgi, barış, hoşgörü, adalet ve daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyor, refah seviyesi yüksek bir Türkiye idealiyle tüm ülkemizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz."