TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Yumurta Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Yumurta Günü" açıklaması Açıklaması

09.10.2020 13:13
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yumurtaya dair yanlış bilgilerin önüne geçerek, ürünün tüketimini artırmak için toplumun her kesiminin iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yumurtaya dair yanlış bilgilerin önüne geçerek, ürünün tüketimini artırmak için toplumun her kesiminin iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Eroğlu, 9 Ekim Dünya Yumurta Günü'nü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bu günün yumurtanın beslenmedeki önemine dikkati çekmek amacıyla Türkiye'de 2008'den beri kutlandığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla gıda güvenliğinin ve sağlıklı beslenmenin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Eroğlu, "Protein kaynağı olan yumurta, dünya çapında yetersiz beslenmenin önlenmesinde önemli bir rol oynayarak, artan nüfusun beslenmesine katkı sunmakta. Kolay satın alınabilirliği, yoğun besin maddesi içeriğiyle birleştiğinde sağlık yönünden farkındalığı çarpıcı hale gelmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, Türkiye yumurta sektörünün, dünyayla rekabet edilebilen üretim hacmine ve ihracat büyüklüğüne sahip olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin üretimde dünyada 9'uncu, ihracatta 3'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Yumurta sektörünün, yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ancak önemli bir rol üstlenen sektör, çeşitli nedenlerle dönemsel krizlerle karşı karşıya kalmakta. Yumurta satın alabileceğimiz en ucuz ve yüksek kalitede hayvansal proteini içerir. Kaliteli beslenmede hayvansal kökenli gıdalara yeterli erişimden geçmekte. Yumurta üzerinde oluşturulan yanlış bilgilerin önüne geçerek, yumurta tüketimini toplumumuzda artırmak için kamu, özel sektör ve meslek örgütleriyle sivil toplum temsilcileri iş birliği içinde olmalı. Ülkemiz insanının beslenmesinde ve istihdam yaratılmasında önemli rol üstlenen sektörün, dış etkenlere karşı daha dirençli hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmalı."

Ali Eroğlu, Veteriner, Yumurta, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'Dünya Yumurta Günü' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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