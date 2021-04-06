TVHB Merkez Konseyi'nden bildiri açıklaması - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye yönelik açıklama yapıldı. Konsey tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sonuncusunu 2016 yılında yaşadığımız darbeler silsilesi, devletimizin bekası ve milletimizin istisnasız her ferdinin aleyhine sonuçlar doğurmuş ve hala da olumsuz etkilerini hissettiren süreçler olarak bilinmekte ve hatırlanmaktadır.

Legal siyasete, asla kabul edilemeyecek hukuk dışı müdahalelerin geçmişte Türk Devleti ve Türk milletinin ortak bekasına hiçbir katkı sunmadığı açık ve net olup, gelecekte de bir katkısının olmayacağı ve aksine olumsuzlukları daha da derinleştirerek toplumsal travmalara sebep olacağı aşikardır.

Bu çerçevede bir grup emekli amiral tarafından adeta darbe dönemlerini çağrıştıran ortak bir bildiri yayımlanması şeklinde gerçekleşen, toplumsal hafızamızdan bir daha gündeme gelmemek üzere ilelebet silinmesini ve arzu ettiğimiz anti demokratik süreçleri çağrıştırma potansiyeli taşıyan bu tür söylem ve eylemlerden sonsuza denk uzak kalınması gerektiği düşünüyor, ayrıca bu eylemin Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin geçmişinde üst düzey görevlerde vazife ve sorumluluk almış kişilerden gelmesini vahim buluyoruz,

Ülkemizin ve milletimizin bekasını ilgilendiren meseleleri anti demokratik bildiriler yoluyla değil, anayasal zeminlerde istişare edilerek ve tartışılarak çözülmelidir. Bu tür milli iradeyi ve demokrasi anlayışını hiçe sayan açıklamalar devletimize, milletimize, kahraman ordumuza, gazi ve şehitlerimize karşı en büyük saygısızlıktır. Milli iradeyi yok saymak, milletin huzurunu bozmak ve ülkemizin itibarını zedelemek kimsenin hakkı ve haddi olmayıp, bu tür anti demokratik askeri cunta çağrışımı yapan düşünceler, anlayışlar ve alışkanlıklar sonsuza dek terk edilmelidir." - ANKARA