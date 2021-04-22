Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı - Son Dakika

Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı

22.04.2021 16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Sözleşmesi'nden fesih sonrası kadın cinayetlerinin azaldığını savunan paylaşımı büyük tepki çekti. Soylu'nun tweet'ini paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü gelen tepkiler üzerine tweet'i silmek zorunda kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından polisin kadına şiddete duyarsız kalarak, şiddet mağduru kadınların müracaatlarını almadığı iddiasını yalanladığı paylaşımında, 13 Şubat - 19 Mart tarihleri arasında 34 kadının, 19 Mart - 22 Nisan tarihleri arasında da 25 kadının 'hayatını kaybettiği' verisini paylaştı. Yüzde 26 azalma vurgusu yapan Soylu'nun bu paylaşımı emniyette krize neden oldu.

CHP, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARINI DANIŞTAY'A TAŞIDI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki partililer, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının iptali için bugün Danıştay'a dilekçe verdi. Bir açıklama yapan Özgür Özel, "Yılın ilk üç ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye çalışıyor. Danıştay'dan ivedilikle bu kararın yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

CHP'NİN BU HAMLESİNE BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERDİ

Birkaç saat sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özgür Özel'i isim vermeden yalancılıkla suçladı.

KADIN CİNAYETLERİ VERİSİNİ KARŞILAŞTIRDI

Süleyman Soylu, 13 Şubat-19 Mart arasında 34 kadının, 19 Mart-22 Nisan arasında ise 25 kadının öldürüldüğü verisini paylaşarak, kadın cinayetlerinde yüzde 26 azalma olduğunu söyledi.

Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı

TEPKİLER ARTTI, EMNİYET TWEET SİLDİ

Soylu'nun paylaşımına ve bu paylaşımı retweet eden Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabına sosyal medyada tepki yağdı. Tepkiler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu tweet'i sildi.

Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı

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Son Dakika Güncel Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı - Son Dakika


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