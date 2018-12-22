Tweet'te Mama Veren Makineler Türkiye Geneline Yayıldı

Türkiye Vodafone Vakfı'nın 'Yarını Kodlayanlar' projesine katılan Kayserili öğrencilerin sokak hayvanları için geliştirdiği ve Vakfın hayata geçirdiği mama makineleri ülke genelinde yaygınlaşıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın 'Yarını Kodlayanlar' projesine katılan Kayserili öğrencilerin sokak hayvanları için geliştirdiği ve Vakfın hayata geçirdiği mama makineleri ülke genelinde yaygınlaşıyor. İstanbul'da 6 noktada kurulan mama makinelerinin ardından İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de de mama makinelerinin kurulumu tamamlandı.



Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Yarını Kodlayanlar' projesine katılan Kayserili öğrencilerin sokak hayvanları aç kalmasın diye geliştirdikleri mama makineleri Türkiye genelinde yaygınlaşıyor. İstanbul'da 6 noktada kurulan mama makinelerinin ardından İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de de mama makinelerinin kurulumu tamamlandı. Böylece, Türkiye genelinde toplam 11 mama makinesine ulaşıldı. Kodla çalışan mama makinesi ile sokak hayvanlarını beslemek için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli.



'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcısı çocukların geleceğin dili kodlamayı sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla kullandıklarını belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Proje kapsamında verdiğimiz kodlama eğitimlerinde çocuklarımız programlama hakkında fikir sahibi oluyor, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturup kendi oyunlarını üretebiliyor. Projemize Kayseri'den katılan çocuklarımız, sokaktaki hayvanlara herkes yardım edebilsin, sokak hayvanları mamaya her an kolaylıkla erişebilsin diye kodla çalışan bir mama makinesi fikri geliştirdiler, biz de bu fikri hayata geçirdik. İlk etapta İstanbul'da 6 noktada mama makinesi kurduk. Vakit kaybetmeden Anadolu'ya açıldık ve İzmir, Ankara, Adana, Erzurum, Rize'de de mama makinelerimizi devreye aldık".



Nasıl çalışıyor?



Mama makinesi, #BuMamaBenden etiketiyle atılan tweet ile çalışacak şekilde kodlandı. Makine, mama kabı boşsa mama veriyor. Atılan tweet ile boş olan makine üzerinden dolum yapılıyor. Tüm lokasyonlarda mama makinesi doluysa tweet sıraya alınıyor. Kap boşalınca, sıradaki tweet'le makine aktive oluyor ve kap mamayla doluyor. - İSTANBUL

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