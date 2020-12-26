KIRKLARELİ - "Tweete gelen her fav" bir fidana dönüşecek - Son Dakika

KIRKLARELİ - "Tweete gelen her fav" bir fidana dönüşecek

26.12.2020 10:29

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, bir vatandaşın talebi üzerine Twitter hesabından başlattığı "Alttaki tweete gelen her fav için 1 fidan dikeceğiz" kampanyasına 147 bin kişi katıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, bir vatandaşın talebi üzerine Twitter hesabından başlattığı "Alttaki tweete gelen her fav için 1 fidan dikeceğiz" kampanyasına 147 bin kişi katıldı.

Kesimoğlu, AA muhabirine, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak için kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Her geçen gün doğa ile ilgili tahribatların arttığına şahit olduklarını vurgulayan Kesimoğlu, doğa ve çevreye dikkat çekebilmek için bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Kampanyaya beklediklerinden fazla katılım olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu anlatan Kesimoğlu, "Çocuklarımıza ne kadar önem veriyorsak onların yetişmeleri, sağlıklı büyümeleri için gerekli önlemleri alıyorsak, içinde yaşadığımız çevreye de sahip çıkmamız lazım. Bu konuya nasıl dikkat çekelim diye böyle bir çıkış yaptık. 147 bin fav yapıldı ve her fav için bir fidan dikmek zorundayız." dedi.

Kesimoğlu, kampanyanın bir süre daha devam edeceğini, fidanların en kısa sürede toprakla buluşturulacağını ifade etti.

Doğanın önemine işaret eden Kesimoğlu, şunları belirtti:

"Yaşadığımız çevreye zarar vermeden koruyup, geliştirip bizden sonraki kuşaklara miras bırakmak hepimizin ortak sorumluluğunda olan bir konu. Biz duyarlılığımızı ortaya koyduk. 147 bin vatandaşımız da bu konuya duyarlılığını gösterdiler. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağına inanıyorum. Umarım ve dilerim ki gerekli çevreler bu mesajı alırlar. Özellikle nehirlerimizle, doğamızla, bitki örtümüzle ilgili yanlış girişimler son bulur. Sağlıklı bir çevrede pandemiden uzak yaşama kavuşuruz."

Kesimoğlu, kampanya hakkında TEMA ve ilgili bakanlıklarla görüşmelerde bulunacağını anlatarak, "Biz bu rakama ulaşacağımızı hesap etmemiştik. 147 bin çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu bizim güçlü olmamımızı da ortaya koyuyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile görüşerek TEMA ile iletişime geçerek, belediyemize ait arazi olabilir, hazine arazisi olabilir, bunu mutlaka en kısa zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ - Tweete gelen her fav bir fidana dönüşecek
KIRKLARELİ - Tweete gelen her fav bir fidana dönüşecek
KIRKLARELİ - Tweete gelen her fav bir fidana dönüşecek
KIRKLARELİ - Tweete gelen her fav bir fidana dönüşecek

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - 'Tweete gelen her fav' bir fidana dönüşecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar artırıldı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu İstanbul'da 20 eve giren katil zanlısı hırsız yakalandı Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek
Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:46
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız, gözünü kırpmadan köprüden atladı Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız, gözünü kırpmadan köprüden atladı         
09:45
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
Hamsinin fiyatının 10 lira olduğunu duyan tezgaha koştu Hamsinin fiyatının 10 lira olduğunu duyan tezgaha koştu         
09:08
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor         
22:59
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi         
21:07
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:31
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 10:49:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KIRKLARELİ - "Tweete gelen her fav" bir fidana dönüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei