Son Dakika Haberleri: Twich'ten Helena Live İçin Şok Karar Geldi!

Twich'ten Helena Live İçin Şok Karar Geldi!

36 dakika önce

Binlerce yayıncının aynı anda yayın yaptığı ortamda global olarak en çok izlenen kadın yayıncılardan bir tanesi olan Helena Live, geçtiğimiz gün Twitch'ten banlandıUzun zamandır League of Legends ve World of Warcraft yayınları yapan yayıncının banlanma sebebi ise fazlasıyla kafa karıştırıcı.

Twich'ten Helena Live İçin Şok Karar Geldi!, System.String[]
Binlerce yayıncının aynı anda yayın yaptığı ortamda global olarak en çok izlenen kadın yayıncılardan bir tanesi olan Helena Live, geçtiğimiz gün Twitch'ten banlandı

Uzun zamandır League of Legends ve World of Warcraft yayınları yapan yayıncının banlanma sebebi ise fazlasıyla kafa karıştırıcı.

Belirtilenlere göre yayıncı, "There Were Two Genders" (İki cinsiyet vardı) dediği için Twitch'ten sonsuza kadar uzaklaştırılmış. İlk olarak partnerliğinin elinden alındığını belirten HelenaLive, daha sonrasında banlandığını aktardı.

Durumla alakalı Twitch'in teknik ekibine başvurduğunu söyleyen ünlü yayıncıya geri dönüş yapılmadığı söyleniyor.

Yaşanan bu olay sonrasındaysa Helana Live'ın takipçileri, Twitch yetkililerine oldukça kızdı. Twitch'in topluluk kurallarının ne şekilde olduğunu bilmiyoruz fakat  bu cümleye bu tarz bir ceza verilmesi adil olmamış görünüyor

Bakalım Helana Live, yaşanan bu olay sonrasında yayınlarına tekrar geri dönebilecek mi?

Tüm bunların yanında Twitch'te yayın yapan diğer büyük yayıncılar ise Helana Live'ın başına gelen bu olaya karşı sessizliğini koruyorlar.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:55 

League Of Legends, Güncel
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