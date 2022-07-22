Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak! - Son Dakika
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Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak!

22.07.2022 09:00
Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak!

Twitch, yayıncıların sohbetlerinden yasakladıkları kullanıcılar hakkında bilgi paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir güvenlik aracı sunuyor

Twitch en popüler canlı yayın platformlarından bir tanesi. Twitch üzerinden yayıncılar, oyun oynayarak ya da daha farklı yeteneklerini sergileyerek para kazanabiliyor. İzleyicilerin de yayıncı ile etkileşime geçebildiği platformda olumsuz davranışların sonucu ise banlanma oluyor. Twitch şimdi ise yayıncılara ban konusunda önemli bir yenilik daha getiriyor.

Twitch güvenlik önlemlerini artırıyor

Ünlü canlı yayın platformu yayıncıların sohbetlerinden yasakladıkları kullanıcılar hakkında bilgi paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir güvenlik aracı sunuyor. Shared Ban Info (Paylaşılan Yasaklı Bilgisi) adı verilen sistem ile yayıncılar topluluklarını kötü niyetli kişilerden korumak için iş birliği yapabilecek.

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Twitch yaptığı paylaşım ile Shared Ban Info uygulamasının nasıl çalışacağı hakkında bilgiler verdi. Buna göre yayıncılar bu programa katılmak için yayınlarında bir paylaşım talebi oluşturması gerekiyor. Ban bilgilerini diğer yayıncılar, kanallar veya ortak takipçilerle paylaşma talebinde bulunabilirsiniz.

Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak!

Bu istek kabul edildikten sonra, bir kullanıcı ban yediğinde Shared Ban Info yardımı ile diğer kanallarda, o kullanıcının mesajları işaretlenerek moderatörler veya yayıncılar tarafından kolayca izlenmesine olanak sunuluyor.

Bir kanalda yasaklanan kullanıcıların başka bir kanalda sohbet etmesi otomatik olarak kısıtlanacak. Yayıncılar, o kullanıcının normal şekilde sohbet etmesine izin vermek için ayarlarını değişiklik yapmak zorunda olacaklar. Ancak bu kişiler üzerindeki uyarı bilgisi her daim kalıcı olacak. Yayıncılar ayrıca, istedikleri zaman Share Ban Info programından çıkabilecek.

Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak!

Shared Ban Info, Twitch'in kullanıcılarının güvenliği için uyguladığı yeni uygulamalardan bir tanesi. Paylaşılan Yasaklı Bilgisi programı, Kasım ayında kullanıma sunulan ve yasaklardan kaçan insanları yakalamak için yapay zekayı kullanan Ban Evasion Detection Tool'un bir uzantısı olarak çalışacak.

Yeni gelen önlemler ile birlikte Twitch'te daha sağlıklı bir yayın ortamı sağlanması amaçlanıyor. Peki siz Twitch yayınları ve alınan bu önlemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak! - Son Dakika

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