Twitch canlı yayınında nostaljik oyunlar oynuyoruz! - Son Dakika
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Twitch canlı yayınında nostaljik oyunlar oynuyoruz!

06.05.2022 22:26
Twitch canlı yayınında nostaljik oyunlar oynuyoruz!

Bugünkü Twitch yayınımızda SDN editörü Yağmur Yıldırım takipçilerimizle sohbet edip nostaljik oyunlar oynayacak.

Her hafta gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayınının yeni bölümünde SDN editörü Yağmur Yıldırım takipçilerimizle sohbet edip nostaljik oyunlar oynayacak.

Twitch canlı yayınımızda sizleri bekliyoruz

Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayınına bu hafta da devam ediyoruz.6 Mayıs Cuma saat 19: 00'da başlayacağımız canlı yayınımızda ile sizlerle buluşacağız. Ayrıca pazar günleri yayınladığımız haftalık bültenimize abone olarak bilim ve teknoloji alanında kaçırdığınız haberlere göz atabilirsiniz.

ShiftDelete.Net Twitch kanalına ulaşmak için buraya tıklayın

Teknoloji hakkında sohbet ettiğimiz, oyun oynayarak izleyicilerimizle güzel vakit geçirdiğimiz Twitch canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hem sohbet ederek hem de son günlerin en popüler oyunlarına göz atarak keyifli bir canlı yayında sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Canlı yayınlarımızda SDN ofisi ekibimize soru sorabilir, merak ettiğiniz konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlarımızda görmek istediğiniz konseptler hakkında da öneride bulunabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Twitch canlı yayınında nostaljik oyunlar oynuyoruz! - Son Dakika


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