Twitch canlı yayınında PES turnuvası yapıyoruz! - Son Dakika
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Twitch canlı yayınında PES turnuvası yapıyoruz!

22.06.2022 21:42
Twitch canlı yayınında PES turnuvası yapıyoruz!

Twitch canlı yayınımızda editörümüz Samet Jankovic ile prodüksiyon ekibimizden Esabil Doğan ve diğer stajyerlerimiz PES turnuvası yapacak.

Her hafta gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayın yeni bölümünde SDN editörü Samet Jankovic ile prodüksiyon ekibimizden Esabil Doğan ve stajyerlerimizin kapışacağı bir PES turnuvası yapacağız, aynı zamanda da siz takipçilerimizle sohbet edeceğiz.

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Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayın bu hafta devam ediyor. 22 Haziran Çarşamba saat 18: 30'da başlayacağımız canlı yayınımızda ile sizlerle buluşacağız. Ayrıca pazar günleri yayınladığımız haftalık bültenimize abone olarak bilim ve teknoloji alanında kaçırdığınız haberlere göz atabilirsiniz.

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Twitch canlı yayınında PES turnuvası yapıyoruz!

Teknoloji hakkında sohbet ettiğimiz, oyun oynayarak izleyicilerimizle güzel vakit geçirdiğimiz Twitch canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hem sohbet ederek hem de son günlerin en popüler oyunlarına göz atarak keyifli bir canlı yayında sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Canlı yayınlarımızda SDN ofisi ekibimize soru sorabilir, merak ettiğiniz konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlarımızda görmek istediğiniz konseptler hakkında da öneride bulunabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Twitch canlı yayınında PES turnuvası yapıyoruz! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Twitch canlı yayınında PES turnuvası yapıyoruz! - Son Dakika
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