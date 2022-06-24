Twitch dolandırıcılarının kredi kartlarını çalma yöntemi deşifre oldu! - Son Dakika
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Twitch dolandırıcılarının kredi kartlarını çalma yöntemi deşifre oldu!

24.06.2022 11:42
Twitch dolandırıcılarının kredi kartlarını çalma yöntemi deşifre oldu!

Türkiye gündemini sallayan Twitch operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte öne çıkan ayrıntılar...

Türkiye'de Twitch operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Platformun geçtiğimiz yıl hacklenmesiyle ortaya çıkan veriler, tatsız bir durumu gözler önüne serdi. Bazı kişilerin BIT para birimi üzerinden haksız kazanç elde ettiği tespit edildi ve açılan soruşturma kapsamında bu yılın başında 11 ilde 44 şüpheliye eş zamanlı olarak ilk operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, geçtiğimiz ay İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon düzenledi ve 18 kişiyi daha gözaltına aldı. Bugün ise konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Twitch dolandırıcıları kredi kartlarını nasıl çalıyor?

TRT Haber, Twitch operasyonunun ikinci dalgasına dair önemli bilgilere ulaştı. Buna göre mayıs ayında gözaltına alınan 18 kişiden 5'inin bilgisayar korsanı ve 5 kişinin de Twitch yayıncısı olduğu ortaya çıktı. Kalan 4 kişi ise bu iki grup arasında köprü görevi görerek komisyon alıyor.

Twitch dolandırıcılarının kredi kartlarını çalma yöntemi deşifre oldu!

Dolandırıcıların kredi kartlarını çalma yöntemleri ise ağızları açık bırakacak cinsten. Zira hackerlar, ünlü bir market zincirinin sanal GSM operatörü ve sigorta şirketlerini taklit eden sahte web siteleriyle kurbanlarını tuzağa düşürüyorlar.

Twitch dolandırıcılarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Bilgisayar korsanları, bu gibi taklit siteleri çok fazla dikkat çekmemek adına maksimum yarım saat süreyle Google'da üst sıralarda tutuyorlar. Bu süre içinde kontör yüklemek için tıklayan kişi de maalesef parasını dolandırıcıların eline teslim etmiş oluyor. Ayrıca kurbanlardan toplanan miktarın tatmin edici bir seviyeye ulaşması durumunda da arkada iz bırakmamak adına sahte web sitelerini tamamen kapatıyorlar.

Tabii ele geçiren paranın aklanması da gerekiyor. Burada Twitch platformunda BIT alınıyor ve yayıncılara sözde bağışlar yapılıyor. Hatta paraların farklı mecralarda da aklandığı ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Twitch dolandırıcılarının kredi kartlarını çalma yöntemi deşifre oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Twitch dolandırıcılarının kredi kartlarını çalma yöntemi deşifre oldu! - Son Dakika
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