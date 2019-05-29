Son Dakika Haberleri: Twitch'in Bir Kategorisi Altında 18+ Yayınlar Tavan Yaptı
Son Dakika Teknoloji Haber

Twitch'in Bir Kategorisi Altında 18+ Yayınlar Tavan Yaptı

1 saat önce

Dünyanın en çok kullanılan canlı yayın platformu Twitch'te işler hiç yolunda değil. Platformda bulunan "artifact" ismindeki bir kategori altında, Yeni Zelanda'daki cami saldırısının görüntülerinden tutun pek çok terör, cinsellik ve şiddet dolu görüntüler yayınlanıyor.

Twitch'in Bir Kategorisi Altında 18+ Yayınlar Tavan Yaptı, System.String[]
Sosyal medyanın insanlara istedikleri her anlarını dünyaya naklen paylaşma kolaylığı sunması, bazen büyük tartışmalara neden oluyor. Twitch gibi sadece bu amaca hizmet eden platformlar ise genel olarak bu tartışmaların odağında yer alıyorlar.

Bugüne kadar içeriklerindeki çıplaklık oranlarıyla defalarca kez tartışma konusu olan Twitch'teki yayınlar arttıkça, içeriklerini kontrol altına almak da zorlaşıyor. Bu içeriklerde, daha önce sosyal medya ve internet aracılığıyla yayılan çok farklı görüntüler de bulunabiliyor.

Örneğin Yeni Zelanda'daki cami saldırısının görüntüleri gibi:

"Tamam, neler oluyor Twitch?

DİKKAT: Yeni Zelanda cami katliamının görüntüleri, "artifact" kategorisinin altında son 20 dakikadır 3000 izleyiciyle birlikte yayınlanıyor."

İnternette olmaması gereken tüm görüntülerin, her yaştan izleyicinin bulunabildiği Twitch gibi platformlarda yaygınlaşması daha çok tartışılacağa benziyor. Twitch, bu tarz yayınları kontrol altına almak için çalışmaya devam ediyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:07 
Yeni Zelanda, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz genç, kendisini cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadının tuzağına düşüp dayak yedi Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, İmamoğlu ile Askerlik Fotoğrafını Paylaştı Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:29:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Twitch'in Bir Kategorisi Altında 18+ Yayınlar Tavan Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]