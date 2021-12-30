Twitch istatistikleri 2021 yılında %45 arttı - Son Dakika
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Twitch istatistikleri 2021 yılında %45 arttı

30.12.2021 13:50
Twitch istatistikleri 2021 yılında %45 arttı

Twitch her geçen yıl daha da başarılı bir canlı yayın platformu oluyor. Popüler canlı yayın hizmeti, geçen yıla göre izleyici sayısında %45'lik bir artış yaşandı.

Twitch'in yeni istatistikleri StreamElements analiz ortağı Rainmaker.gg tarafından hesaplandı. İlk olarak Rockstar'ın Grand Theft auto 5'i 2,1 milyar saatlik izleyici sayısıyla yılın en çok izlenen oyunu oldu. Rockstar Games'in Netflix dizisi Arcane'i ortaya çıkaran MOBA League of Legends, 1,8 milyar saat ile arkasından geliyor.

2021'DE TWITCH, 24 MİLYAR SAAT İZLENDİ

İnsanların Twitch yayınlarını izlemek için harcadığı 24 milyar saatin yalnızca video oyunlarının canlı yayınlarına adanmış olmadığını unutmamak gerekir. Twitch platformunda geçirilen saatler, TV şovları, sunumlar, yayın tekrarları, turnuvalar ve ödül şovları da dahil olmak üzere diğer yayın biçimleri arasında eşit olarak bölünmüştür.

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FACEBOOK GAMING, TWITCH'E KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Facebook Gaming izleme süresinde Twitch'e karşı biraz üstünlük sağladı. Sosyal medya devinin yayın servisindeki izleyici kitlesi geçen yıla göre %47 büyüyerek 5,3 milyar saat izlendi. SteamElements'in baş iş sorumlusu Jason Krebs'in yaptığı bir röportajda, izleyici arasındaki yüzde iki farka rağmen, her iki canlı yayın platformu da COVID-19 salgınının neredeyse herkesi evde hapsettirdiği geçen yıla göre yüzde %50 büyüdü.

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SON DAKİKA: Twitch istatistikleri 2021 yılında %45 arttı - Son Dakika
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