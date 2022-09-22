Twitch'ten kumar yayınları konusunda tepki çeken karar! - Son Dakika
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Twitch'ten kumar yayınları konusunda tepki çeken karar!

22.09.2022 13:33
Twitch'ten kumar yayınları konusunda tepki çeken karar!

Twitch, izleyicilerin yaşadıkları mağduriyetin ardından tüm kumar politikasını güncelleme kararı aldı. Platformun aldığı karar tartışılıyor.

Son zamanlarda dünya çapında Twitch üzerinden yapılan kumar yayınları oldukça artmaya başlamıştı. Bazı kesimler tarafından bu yayınlar etik bulunmazken bazı kişiler ise bu yayınları takip etmekten zevk alıyor. Bu yayıncılardan etkilenen izleyiciler ise kumar oynayarak büyük paralar kaybederken, yayıncılar ise Twitch üzerinden milyonlar kazanıyor.

Twitch bazı kumar oynanan internet sitelerinin yayınını yasakladı

Tüm bu gelişmeler üzerine Twitch, yayın politikası konusunda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yayın şirketi, bazı web sitelerini yasaklayarak kumar politikasını güncelleme kararı aldı. 18 Ekim'den itibaren Twitch, ABD ve yeterli tüketici koruması sağlayan diğer bölgelerde eğer lisansı yoksa kullanıcıların slot, rulet veya zar oyunları içeren kumar web sitelerini yayınlamasına artık izin vermeyecek.

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Yapılan duyuru ile birlikte belli başlı internet siteleri yasaklanmış durumda. Twitch'in yaptığı açıklamada ise platformda tüm kumar sitelerinin yasaklanmayacağı belirtildi. Twitch; spor bahisleri, fantezi sporlar ve pokere odaklı web sitelerine izin vermeye devam edeceğini ifade ediyor.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo

— Twitch (@Twitch) September 20, 2022

Twitch tarafından yasaklanan siteler arasında Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com ve Roobet.com gibi siteler yer alıyor. Şirket, diğer yasaklanan sitelerin ismini ise şimdilik vermiş durumda değil. Yayın platformunun bu kararı ise bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeni kurallarla birlikte Twitch yayınlarında oynanabilecek oyunlar konusunda da bazı soru işaretleri oluşmuş durumda. Poker oyununu muaf tutan Twitch'in Blackjack gibi diğer oyunlar konusunda ise nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor.

Twitch'ten kumar yayınları konusunda tepki çeken karar!

Twitch, kumar yayınları hakkında alınan kararlar konusunda şimdilik bu açıklamayla yetiniyor. Şirket, ilerleyen dönemde yeni kumar politikasıyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşacağını belirtti. Bakalım, kumar yayınları sonrasında oluşan tartışmalar, bu karardan sonra son bulacak mı?

Peki siz Twitch ve kumar yayınları hakkında aldığı karar konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitch'ten kumar yayınları konusunda tepki çeken karar! - Son Dakika

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