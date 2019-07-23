Twitch: Kadın oyuncular hem ilginin hem de şiddetin merkezinde

İnternet üzerinden canlı yayın yapmanın giderek popülerleştiği bugünlerde Twitch son dönemin en meşhur sosyal medya platformlarından birine dönüştü.

Bilgisayar oyuncularının oyun esnasında açtığı yayınlar, onların takipçileriyle sohbet etmelerini sağlıyor.

Oyuncular takipçilerinden bağış alarak veya Twitch ile ortaklık kurarak da para kazanabiliyor.

Dijital oyunlar, küçük yaştan itibaren erkek çocuklarının ilgi alanıyla ilişkilendiriliyor, erkek egemen bir mekan olarak kurgulanıyor.

LOL, PUBG, TFT gibi popüler oyunlardaki başarılarıyla tanınan Twitch yayıncısı kadınlara yönelik olarak ise önyargılar var.

Yayıncı kadınlar, oyun kültürünün kurduğu erkek egemen düzende aynı anda hem ilginin hem de şiddetin merkezindeler.

Küçümseyici yorumlardan, cinsiyetçi küfürlerden, sözlü taciz ve şiddet içeren mesajlar almaktan şikayetçiler.