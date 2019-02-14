Twitch Mikrofonu Thronmax Mdrill One Kutudan Çıkıyor
16 dakika önce
Üzerinde seçimli olarak dört farklı ses kayıt deseni bulunan Thronmax Mdrill One streaming mikrofonu kutusundan çıkıyor.
Üzerinde seçimli olarak dört farklı ses kayıt deseni bulunan Thronmax Mdrill One streaming mikrofonu kutusundan çıkıyor. Özellikle Twitch gibi ortamlarda ses kaydı yapmak için geliştirilen mikrofon bilgisayar yardımı ile ses kaydı olmayı sağlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:34 Kaynak: Youtube
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