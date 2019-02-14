Son Dakika Haberleri: Twitch Mikrofonu Thronmax Mdrill One Kutudan Çıkıyor

Twitch Mikrofonu Thronmax Mdrill One Kutudan Çıkıyor

16 dakika önce

Üzerinde seçimli olarak dört farklı ses kayıt deseni bulunan Thronmax Mdrill One streaming mikrofonu kutusundan çıkıyor.

Üzerinde seçimli olarak dört farklı ses kayıt deseni bulunan Thronmax Mdrill One streaming mikrofonu kutusundan çıkıyor. Özellikle Twitch gibi ortamlarda ses kaydı yapmak için geliştirilen mikrofon bilgisayar yardımı ile ses kaydı olmayı sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:34 Kaynak: Youtube

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