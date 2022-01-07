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Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi

07.01.2022 17:11

Sosyal medya platformu Twitch üzerinden açtıkları yayınlarda çalıntı kredi kartlarından elde edilen paraları bağış yoluyla akladıkları belirlenen şüphelilere 11 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 44 kişiden 39'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık Salı günü sosyal medya uygulaması Twitch üzerinden canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı.

11 İLDE OPERASYON

Hareket geçen siber polisi şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de operasyon düzenledi.

44 ŞÜPHELİDEN 39'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusu tamamlanan 39 şüpheliden 33 emniyet müdürlüğünden, 6'sının da çocuk şubeden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi emniyetten,3 kişi de koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İstanbul, Twitch, Medya, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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