Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble'daki TFT temsilcilerimiz şampiyon oldu! - Son Dakika

Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble'daki temsilcilerimiz Team KendineMüzisyen TFT şampiyonu oldu. Twitch Rivals sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile şampiyon olan Türk temsilcilerimizi kutladı.

Dün saat 14.00'de başlayan Games'in geliştirmiş olduğu oyunların turnuvaları bugün de devam etti. Oynanan turnuvaların ardından TFT'de de mücadele eden Türk Temsilcilerimiz Utheneras, idlemonkk, ebcimusprime(Yağmur) ve NyuGamingTV fark denebilecek bir puan ile birinci olarak şampiyonluğu getirdi!