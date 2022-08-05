Twitch'te kripto kumar patlaması! - Son Dakika
Üye Girişi

Twitch'te kripto kumar patlaması!

05.08.2022 19:02
Twitch'te kripto kumar patlaması!

Twitch'te artan kumar olaylarına karşı bir rapor, platformun derinlemesine incelendiğini belirtiyor. İşte detaylar!

Son zamanlarda dünya çapında Twitch'te yapılan kumar yayınları artmaya başladı. Bazı yayıncılar bu yayınları etik bulmazken bazı yayıncılar ise bu kategorinin bir parçası oluyor. Bir rapora göre, Twitch'in büyük yıldızlarının izleyicileri, sevdikleri yayıncılardan etkilenerek iflas ederken, yayıncılar milyonlar kazanıyor.

Yayıncılar, anlaşmalarla milyon dolarlar kazanıyor

Twitch'te gün geçtikçe yükselmeye başlayan kumar kategorisi, pek çok yayıncı tarafından tercih ediliyor. Twitch'teki izleyici kitlesinin büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göz önüne alındığı zaman, yaygın şekilde kumar reklamları, yüksek bahisler ve kripto ile ilgili çeşitli endişeler de beraberinde geliyor.

Twitch'te kripto kumar patlaması!

Platformdaki 'Slots' bölümü, en çok izlenen kategoriler arasında yer alıyor. Bazı yayıncılar kumar sponsorluklarından vazgeçmiş olsa da xQc ve Trainwrekcstv gibi önemli isimler Stake gibi sitelerle ortaklaşa çalışmaya devam ediyor. Ayrıca Fortnite ve Dota 2 gibi pek çok oyunun önünde de çıkıyor. Bunun yanı sıra bu önemli isimler, akıllara durgunluk veren kazançlı bir pazarlama anlaşmaları var.

Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak!

Trainwreckstv'nin yaptığı bu anlaşmalardan ayda 1 milyon dolardan daha fazla kazandığını bildirildi. Stake'in ise xQc ile yaptıkları anlaşma sayesinde bir ayda 119 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. Bloomberg'in raporları ise Twitch'te kumar oynamayı ve bazı izleyicilerin bundan nasıl etkilendiğini anlatıyor. Bu raporlar ayrıca platformun kumar içeriğinin inceleme altında olduğunu doğruladı.

Kendilerini kumara kaptırmış olan bu yayıncıların izleyicileri hakkındaysa çeşitli bilgiler geliyor. İzleyicilerin sonu ise ilk etapta kapıldıkları kripto kumarının çekiciliğine tezat oluşturuyor. Özellikle kayıplarının, milyonlarca dolarlık reklam anlaşmaları tarafından karşılanmadığını gördüklerinde bu tezatlık daha da belirgin oluyor.

Twitch'te kripto kumar patlaması!

Bununla birlikte bir sözcü, şu anda Twitch'teki kumar davranışına derin bir bakışın ortasında olduğunu belirtti. Ayrıca platformun 'topluluğumuza olası herhangi bir zararı son derece ciddiye aldığını' da ekledi. Bu nedenle de yayıncıların bazı internet sitelerine yönlendirme bağlantılarını paylaşma özelliğini ortadan kaldırdı. Ancak pek çok yayıncı, sohbet mesajı ve reklam yoluyla bu sorunu çözebiliyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitch, kumar sorununu çözmek için ne gibi önlemler almalı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

xQc, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitch'te kripto kumar patlaması! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:02:43. #1.12#
SON DAKİKA: Twitch'te kripto kumar patlaması! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement