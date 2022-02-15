Twitch Türkiye'nin popüler isimlerinden Anna Deniz, Twitch'e veda etti! - Son Dakika

Twitch Türkiye'nin popüler isimlerinden Anna Deniz, Twitch'e veda etti!

Twitch Türkiye\'nin popüler isimlerinden Anna Deniz, Twitch\'e veda etti!
Son Güncelleme: 15.02.2022 15:47

Popüler Türk Twitch yayıncısı Anna Deniz Şaylan, geçtiğimiz saatlerde Twitter ve Instagram'dan takipçilerini üzecek bir açıklama paylaştı. Anna Deniz'in yaptığı açıklamada Twitch yayınlarına son verdiğini açıkladı.

Twitch'te son yılların popüler yayıncılarından Anna Deniz Şaylan, Twitch yayınlarını bıraktığını duyurdu. Anna Deniz'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, yayın hayatına son verme kararı aldığını, buna neden olacak herhangi bir kötü olayın olmadığını, artık farklı alanlarda ilgilenirken daha keyifli hissettiği fark ettiğini bildirdi.

Twitch Türkiye'nin popüler isimlerinden Anna Deniz Twitch'e veda etti

ANNA DENİZ TWITCH YAYINLARINI BIRAKIYOR

Twitch'te 800 binden fazla abonesi bulunan Anna Deniz, Twitch yayınlarını bırakacağını bildirirken kendisine verdiği emeklerden ötürü tüm takipçilerine teşekkür etti. Anna deniz, "Geçirdiğimiz 2-3 yıl benim için öğretiler dolu oldu. Hepinizi ayrı seviyorum ve teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Buralarda yine aktif olacağım. Ama Twitch şimdilik ara verdiğim bir platform olacak."

Twitch Türkiye'nin popüler isimlerinden Anna Deniz Twitch'e veda etti
Twitch Türkiye'nin popüler isimlerinden Anna Deniz Twitch'e veda etti

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Son Dakika Gamegar Twitch Türkiye'nin popüler isimlerinden Anna Deniz, Twitch'e veda etti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitch Türkiye'nin popüler isimlerinden Anna Deniz, Twitch'e veda etti! - Son Dakika
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