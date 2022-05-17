Twitch Uygulaması Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 18 Gözaltı - Son Dakika
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Twitch Uygulaması Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 18 Gözaltı

17.05.2022 10:02

İstanbul'da 9 ilçede ünlü yayıncılık platformu Twitch uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 18 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da 9 ilçede ünlü yayıncılık platformu Twitch uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 18 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Twitch uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve para akladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Açıklamada; şüphelilerin, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle ünlü sosyal medya platformu Twitch'te yayın yapan kişilere para göndererek dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları akladığının belirlendiği kaydedildi. Daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyon düzenlendiği, bugün yapılan operasyonun ikinci kısmı olduğu belirtildi.

Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polisin yapılan geniş çaplı çalışmada 18 şüpheliyi tespit ettiği kaydedilen açıklamaya göre, operasyonun İstanbul ayağında başta Bağcılar olmak üzere 9 ilçedeki adreslere operasyon yapıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katı oldu.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Twitch Uygulaması Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 18 Gözaltı
Twitch Uygulaması Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 18 Gözaltı
Twitch Uygulaması Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 18 Gözaltı
Twitch Uygulaması Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 18 Gözaltı

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Twitch Uygulaması Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 18 Gözaltı - Son Dakika


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