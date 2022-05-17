Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu - Son Dakika
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Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu

17.05.2022 07:07
Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu

Ünlü yayıncılık platformu Twitch'i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Ünlü yayıncılık platformu Twitch'i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, başkalarına ait kredi karti bilgileriyle ünlü sosyal medya platformu Twitch'te yayın yapan kişilere para göndererek dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları akladığı belirlendi. Daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyon yapıldığı ve bugün yapılan operasyonun ikinci kısmı olduğu öğrenildi.

Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 18 şüpheliyi tespit etti.

Operasyonun İstanbul ayağında ise başta Bağcılar olmak üzere 9 ilçedeki adreslere operasyon yapıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425. Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katı oldu. Adreslerde yapılan aramalar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu
Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu
Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu
Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu
Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu

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Dolandırıcılık, İstanbul, Twitch, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu - Son Dakika
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