Son Dakika Haberleri: Twitch veya Youtube İçin Yayıncı Mikrofonu! (Thronmax Mdrill One)

Twitch veya Youtube İçin Yayıncı Mikrofonu! (Thronmax Mdrill One)

26 dakika önce

Thronmax MDrill One inceleme videomuzda, Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapmak isteyenler için geliştirilen mikrofonu inceledik.

Thronmax MDrill One inceleme videomuzda, Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapmak isteyenler için geliştirilen mikrofonu inceledik. İnceleme videosunun tamamında, ses kaydını Thronmax MDrill One ile aldık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:38 Kaynak: Youtube

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