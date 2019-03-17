Twitch veya Youtube İçin Yayıncı Mikrofonu! (Thronmax Mdrill One)

Thronmax MDrill One inceleme videomuzda, Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapmak isteyenler için geliştirilen mikrofonu inceledik.

Thronmax MDrill One inceleme videomuzda, Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapmak isteyenler için geliştirilen mikrofonu inceledik. İnceleme videosunun tamamında, ses kaydını Thronmax MDrill One ile aldık.

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