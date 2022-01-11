Twitch yayınlarında yaptığı hot tub ve asmr yayınlarıyla ünlenen yayıncı Amouranth, Twitch platformundan kazandığı paralarla servet biriktirdi. Yayıncı son iki yılda Twitch yayınlarından ziyade satın aldığı şirketler ve hisseler sonucunda milyonlarca dolar kazanmaya başladı.
Amouranth, yedi yıl boyunca 7 milyon dolar değerinde sermaye araması yapmayı taahhüt etti ve bununla beraber Twitch yayıncısının iki yıl içerisinde satın aldığı üçüncü şirket oldu. Yaptığı yatırımın ise bir sınırlı ortaklık olduğunu belirtti.
Yayıncı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, adını açıklamadığı şişme havuz oyuncakları üreten şirketin yıllık gelirinin 15 milyon dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca Amazon ve Costco gibi büyük mağazalarının da tedarikçisi olduğunu bildirdi.
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Twitch yayıncısı Amouranth, Twitter'dan paylaştığı yatırımın yanı sıra Twitch'in en popüler bir diğer yayıncısı olan Ludwig Ahgren'le de bir girişim planladığını duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Bu duyurunun hoş olduğunu düşündüyseniz, Lud ile ne tür bir girişim planladığımı duyana kadar bekleyin" sözlerine yer verdi.
Son Dakika › Gamegar › Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirketi 7 milyon dolara satın aldı - Son Dakika