Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirketi 7 milyon dolara satın aldı - Son Dakika
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Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirketi 7 milyon dolara satın aldı

Son Güncelleme: 11.01.2022 17:03

Amouranth kullanıcı adlı popüler Twitch yayıncısı Kaitlyn Siragusa, yıllık geliri 15 milyon dolar olan şişme havuz oyuncakları üreten bir şirketi 7 milyon dolara satın aldı.

Twitch yayınlarında yaptığı hot tub ve asmr yayınlarıyla ünlenen yayıncı Amouranth, Twitch platformundan kazandığı paralarla servet biriktirdi. Yayıncı son iki yılda Twitch yayınlarından ziyade satın aldığı şirketler ve hisseler sonucunda milyonlarca dolar kazanmaya başladı.

7 MİLYON DOLARA ŞİRKET SATIN ALDI

Amouranth, yedi yıl boyunca 7 milyon dolar değerinde sermaye araması yapmayı taahhüt etti ve bununla beraber Twitch yayıncısının iki yıl içerisinde satın aldığı üçüncü şirket oldu. Yaptığı yatırımın ise bir sınırlı ortaklık olduğunu belirtti.

ŞİRKETİN YILLIK GELİRİ 15 MİLYON DOLAR

Yayıncı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, adını açıklamadığı şişme havuz oyuncakları üreten şirketin yıllık gelirinin 15 milyon dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca Amazon ve Costco gibi büyük mağazalarının da tedarikçisi olduğunu bildirdi.

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Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirkete 7 milyon dolar yatırım yaptı

YENİ YATIRIMLAR YAPACAĞINI DUYURDU

Twitch yayıncısı Amouranth, Twitter'dan paylaştığı yatırımın yanı sıra Twitch'in en popüler bir diğer yayıncısı olan Ludwig Ahgren'le de bir girişim planladığını duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Bu duyurunun hoş olduğunu düşündüyseniz, Lud ile ne tür bir girişim planladığımı duyana kadar bekleyin" sözlerine yer verdi.

Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirkete 7 milyon dolar yatırım yaptı
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SON DAKİKA: Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirketi 7 milyon dolara satın aldı - Son Dakika
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