Twitch yayıncısı Elraenn ve ekibi Manavgat yangın bölgesine desteğe gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Twitch yayıncısı Elraenn ve ekibi Manavgat yangın bölgesine desteğe gitti

25.08.2021 11:45

Twitch Türkiye'nin popüler yayıncılarından olan Elraenn, ülkemizin son dönemde yaşadığı yangın sorununa destek olmak için ekibi ile birlikte özel izin alarak Antalya Manavgat'a gitti.

Oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin başarılı yayıncıları arasında yer alan Tuğkan "Elraenn" Gönültaş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına yardımcı olmak için ekibi ile birlikte yangın bölgesine gitti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın gerçekleştiren Tuğkan "Elraenn" Gönültaş, "Bizi merak etmeyin, elimizden geleni yapıyoruz. Üstümüze düşeni yapacağız." dedi. Popüler yayıncı konuşmasının devamında yanında bulunan ekip arkadaşlarını tanıttı.

Bölgedeki yetkili kişiler ile iletişim halinde olduğunu açıklayan Elraenn, yola çıkmak için araçlarının olmadığını ve YouTuber Doğan Kabak'ın bu konuda kendilerine destek olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500

Tuğkan Gönültaş, Twitch, Gamegar-Twitch, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Twitch yayıncısı Elraenn ve ekibi Manavgat yangın bölgesine desteğe gitti - Son Dakika


Son Dakika
19:04 Milan'dan Fenerbahçe'ye hiç hesapta olmayan teklif! Arda Güler için bambaşka bir teklifleri var
18:45 Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18:41 Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:27 Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı
18:25 Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
18:17 Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
18:13 Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
18:05 Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren ünlü yayıncı Messi dövmesini gizledi
18:01 Ünlü yayıncı IShowSpeed, Ronaldo ile sonunda buluştu! Herkes kolundaki detaya takıldı
17:11 Fenerbahçe, camiayı tanıyan Türk hoca arayışında İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile görüşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2023 19:12:58. #1.11#
SON DAKİKA: Twitch yayıncısı Elraenn ve ekibi Manavgat yangın bölgesine desteğe gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement