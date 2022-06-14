Twitch yayıncısı Evonmoss süresiz olarak banlandı! İşte banlanma sebebi! - Son Dakika
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Twitch yayıncısı Evonmoss süresiz olarak banlandı! İşte banlanma sebebi!

Twitch yayıncısı Evonmoss süresiz olarak banlandı! İşte banlanma sebebi!

14.06.2022 12:00

Twitch Türkiye'de çoğunlukla ASMR yayınları ile bilinen Evonmoss, Twitch'ten altıncı kez banlanarak hesabı kalıcı olarak yasaklandı. Twitch'ten durduk yere ban yediğini belirten yayıncı, yaklaşık 5 yıldır aynı içerik ile devam ettiğini ve neden şimdi

Geçen sene Twitch'ten toplamda beş kez ban yiyen ASMR yayıncısı Evonmoss, geçtiğimiz hafta başında Twitch'ten altıncı kez banlandı. Twitch'ten durduk yere banlandığını söyleyen yayıncının ban sebebi açıklandı. Peki, Evonmoss neden banlandı? İşte detayları...

EVONMOSS NEDEN BANLANDI?

Twitch yayıncısı Evonmoss'un neden banlandığına gelecek olursak geçen sene Twitch'te 5 kez sebepsiz yere banlandığını söyleyen Evonmoss, "Cinsel Odaklı İçerik" sebebiyle altıncı kez banlanarak Twitch'ten kalıcı olarak yasaklandı.

Twitch yayıncısı Evonmoss süresiz olarak banlandı! İşte banlanma sebebi!

INSTAGRAMDAN AÇIKLAMADA BULUNDU

Twitch'ten banlanmasının ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan yayıncı Evonmoss'un durduk yere banlandım demesine karşın yaptığı açıklamada, "Durduk yere diyorum çünkü içeriğim 5 senedir aynı. Bunun hakkında hiçbir uyarı geçilmemesi, benim haricimde hala herkesin devam etmesi ve banlanmaması sorun. Bana kulak yalama yasak gibi bir uyarı geçilseydi zaten yapmazdım. Ama şu an ASMR kategorisine girin diyorum sadece. Teşekkürler." sözlerine yer verdi.

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Twitch yayıncısı Evonmoss süresiz olarak banlandı! İşte banlanma sebebi!

TWITCH'TEN ALTI KEZ BANLANDI

"Twitch'den yine durduk yere ban yedim mükemmel ve geçen sene arka arkaya 5 no reason ban yediğim ve bu 6.sı olduğu için süresiz ban. Ne diyeyim bitçi dolandırıcılarla ve benimle aynı içeriği yapıp banlanmayanlarla nice haksız günler diliyorum platforma..." diyen Evonmoss, zamanın ne göstereceğini bilmediğini belki YouTube'a geçebileceğini takipçilerine duyurdu.

Twitch yayıncısı Evonmoss süresiz olarak banlandı! İşte banlanma sebebi!
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Evonmoss, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Twitch yayıncısı Evonmoss süresiz olarak banlandı! İşte banlanma sebebi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitch yayıncısı Evonmoss süresiz olarak banlandı! İşte banlanma sebebi! - Son Dakika
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