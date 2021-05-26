Twitch Yayıncısı Mustafa Emre Yıldız'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a: "Aşkı nasıl buldun?"

Sosyal medya mecralarının içinde olunmasa da ismi duyuluyor. Bugün TikTok dediğin zaman eleştirmek için bile insan bir şeyler biliyor. Ama Twitch'i kullananlar, orayı ayrı bir dünya olarak görüyor ve orada yaşıyorlar. Bu mecranın dışında olanlar adını duymamış bile olabilir. Sence çok kopuk ve bağımsız bir mecra mı?

Çok dar bir alana hitap ediyor. Bundan seneler önce oyun oynamayı ve izlemeyi seven insanların tercih ettiği bir platformdu. Yavaş yavaş o algı kırıldığı için biraz daha bilinmeye başladı. Ama duyup da alışan insan gerçekten bırakamıyor.

Birinin oyun oynaması neden izlenir?

Bir yerden sonra o insanın oyun oynadığını izlemiyorsun da onunla vakit geçiriyormuşsun gibi bir ortam oluşuyor. Pandemi sürecinde Twitch yayını izlemek çok iyi gidiyor. Çünkü tatlı geri dönüşler alıyoruz insanlardan. Ben o şekilde anlayabiliyorum. Onlar, bizimle beraber dolduramadığı vakitleri dolduruyorlar. Beraber kaliteli vakit geçirmeye çalıştığımız bir ortamımız var.

İzleyenler sorularını mikrofonla mı soruyorlar yoksa yazıyorlar mı?

Yayını yapan kişi kendi görüntüsünü yani bilgisayar ekranını ve sesini yüklüyorsun. Onlar da anlık olarak chat kısmında yazıyorlar. Sen, o anlık etkileşimi chat üzerinden yakalıyorsun. İstersen bazen insanları yayına davet edebilirsin veya farklı konseptler yapabilirsin. İnternet sınırsız bir ortam ve kendi hayal gücünle istediğin yayını yapabiliyorsun.

Ne kadar yayın yaptın?

Başlayalı 2 sene oldu. Geçen gün baktım ve 1100 saat yayın yapmışım.

1100 saat nasıl yayın yapabiliyorsun? Neler anlatıyorsun?

Benim konseptlerim eğlence ve sohbet muhabbet tadında ilerliyor. Belli başlı günlerimiz oluyor. Standart videoları izlediğimiz günlerimiz, muhabbet ettiğimiz günlerimiz gibi. Benim özel bir yayınım var; psikolog hocamızla birlikte insanlar dertlerini anlatıyor. Biz onları çözmeye çalışıyoruz.

Bu mecraya girmeden önce öğrencilik yıllarının sosyal ortamlarında konuşmayı çok seven biri olduğun belli miydi?

Evet, ben gerçekten konuşmayı çok sevdiğim için yayıncı oldum. Biraz o noktaya geldim; gevezelikten yayıncı oldum.

Size yayıncı mı deniyor?

Evet, streamer diyorlar. O da yayıncı anlamında.

Sadece Twitch platformundakilere mi yayıncı denir? YouTube'dakiler de yayıncı değil mi?

Biz canlı olarak yaptığımız için bize yayıncı deniyor. Ben bundan önce Berkcan ve Efe'yle beraber YouTube'da da yer aldım. Ama hiç bireysel olarak kendi kanalımı açmamıştım. Diğer mecraları da gördüm. Twitch, gerçekten diğerlerinden biraz daha farklı.

Farklı derken neyi kastediyorsun?

Kitlenle senin arandaki bağı çok kısa sürede daha sağlamlaştırıyor. Daha çok görüştüğümüz için.

Özellikle fenomenlerin dünyasında "cringe" diye bir tabir var. İnsanların birbirine laf attığı ya da birlikteliklerin bozulduğu durumlar oluyor. Twitch'te bu durum nasıl?

Twitch'in dramaları biraz serttir. Ben her zaman içinde yer almamaya çalıştım. Çünkü o insanlarla bir yerden sonra muhatap olacaksın.

Twitch kitlesi, profil olarak Ekşi Sözlük profiline benziyor mu?

Eğer kitleni düzgün bir şekilde bazı şeylere yönlendiremezsen toksik geri dönüşler alabiliyorsun.

Kaliteli eleştiriler oluyor mu?

Oluyor.

Mutlu musun?

Son zamanlarda daha mutluyum. Eskiden hep bir başarı elde etmem gerekiyormuş gibi hissediyordum. Sonra okulda onu elde edememeye başladım. Çünkü rahat okuyan bir öğrenci değilim.

Şu an okuyor musun?

İTÜ'de okuyorum. İmalat mühendisliği okuyordum malzemeye geçtim. Biraz daha uzun sürecek gibi. O yüzden bunu yapıp da geri dönüşlerin güzel olduğunu görmek beni hayata karşı mutlu hissettiriyor.

Nereye dönüştürmeyi planlıyorsun? YouTube'da var mısın?

YouTube'da bireysel olarak yokum ama illaki arkadaşların kanalında varım.

O mecraya girmeyi düşünüyor musun?

Kendi yayınlarımı YouTube'a içerik olarak yüklemeyi düşünüyorum.

Türkiye'deki magazini takip ediyor musun?

Hiç takip etmiyorum.

Nasıl bu kadar kopuk olabiliyorsunuz?

Bir insanın özel hayatındaki şeyler beni gerçekten ilgilendirmiyor.

Kamuoyunun ilgilendiği konulardan nasıl izole olabiliyorsunuz?

Bazı çok önemli konular dışında ülke gündemiyle ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Çünkü öyle bir gündem verdiğin zaman Twitch'te kitlen bir anda karışabilir.

Siz genel olarak da ilgilenmiyorsunuz değil mi?

Ben, kendim olarak da ilgilenmeyi sevmiyorum. Benim ailem evde siyaset konuşmayı seven bir aileydi. Ben hiç sevmiyordum. Çünkü hep kavga çıkıyordu. O yüzden daha çok apolitik bir görüşüm var. Yapabileceğim pozitif değişimler olmadığı sürece çok bulaşmıyorum.

Günde kaç saat televizyon izliyorsun?

Televizyon izlemiyorum. İzliyorum ama direkt televizyon kanallarını izlemiyorum.

Türk dizisi izliyor musun?

Çok değil. Bazı internet dizilerini izliyorum. 2 buçuk saatlik dizileri takip etmek benim için zor olabiliyor. Geleneksel medyadan kopuğum.

En son en çok istediğin şey neydi?

Ben Kızkulesi'ne bakan bir ev istiyorum. Biraz benim için önemli.

Neden?

Üsküdar'da doğdum büyüdüm. Mesela sinirlendiğim anlarda Kızkulesi'ne gidip çay içmek beni çok rahatlatıyor. Bir de orada baktığın açı çok güzel. Öyle bir evim olsa çok severdim.

En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşır mısın?

Çok ağlayan biri değilim. Genelde filmlerde ağlarım. Babaannemi yaklaşık 2 sene önce kaybettik. Rize'de babamı ağlarken görünce biraz sarsıldım. O da çok gördüğüm bir durum değil.

En son en çok neye hayır dedin?

Genelde aileme hayır diyorum. Onlar, benim okulu bitirmemi istiyor. Aile şirketimiz var, orada olmamı istiyorlar. Ben de şirkette çalışacak kadar deneyimli olduğumu düşünmüyorum. Tecrübe biriktirmeye çalışıyorum. Aslında sosyal medyayı o yüzden yapıyorum. 25-30 arasında network ve tecrübe biriktirmek için. O yüzden onları biraz oyalıyorum.

Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Lise 2'deydim ve bir kıza vuruldum. Bir ara bana bir hal geldi. Bazen bir şey hissedemediğin olur ya. Böyle bir hissiyatla karşılaşınca ara vermek istediğimi söyledim. Baya üzülmüştü. Aslında benimle alakalı bir sorun olduğunu, kendisini hiç üzmemesi gerektiğini anlatabilirdim.

Takip ediyor mu seni?

İnstagram üzerinden takipleşiyoruz. Bazen yazıyorum ben ona. Çünkü eski hallerimi biliyor ve arada halini hatrını sormam gerekiyormuş gibi hissediyorum.

Hayranlık mı duyuyorsun?

Hayranlık yok ya. Çok eskidendi. Vefa var ben de biraz.

Kendini affettireceğin bir andasın ve seni dinliyor. Anlatır mısın?

Zamanında sana karşı duyduğum hisler çok içtendi. Benim yaptığım hatalardan dolayı seni kırdıysam beni affetmeni diliyorum.

Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin?

Aşkına eşkiya biriyim diyebilirim. Sevdiğim zaman gerçekten seviyorum. Çok uzun süredir tattığım bir duygu değil. 4 senedir filan hayatımda biri olmadı ama sevdiğim zaman gerçekten severim.

Aşk diye bir şey var mı sence?

İllaki var, göz döndürüyor.

Aşkı yaşarken nasıl dönüşüyorsun?

Çok ilgili olabiliyorum. Ama bir noktada kıskançlık gibi bazı kötü özelliklerimi daha çok besleyebiliyor.

Kıskanç mısın?

Sevdiğim kişiye karşı kıskancım. Onu giyemezsin bunu yapamazsın gibi kıskançlıklar değil. Birinden kıskanıyorsam muhtemelen bir şey hissediyorumdur.

Geçmişte olan kişi seni kahve içmeye çağırsa gider misin?

Giderim tabii. Niye gitmeyeyim ki? En azından 1 saat kahve içerim. Bayadır görmedim ve çok farklı insanlar olmuş olabiliriz. O zamanlar 15-16 yaşındaydım. 10 sene olmuş, baya şey değişmiştir.

Bu ilk duygu olduğu için bunun yoğunluğu gerçekten önemli. Özel mi?

Vefa var tabii. Özel ve değerli durumu var yani.

Onun hayatında biri var mı?

Bilmiyorum. Sadece İnstagram'dan takip ediyorum. Aramızdaki iletişim de iyi değil.

Bir gün olur mu sence?

Hayatta hiçbir şey belli olmuyor. Onunla olmasını artık çok isteyemem. Olsaydı o zaman bazı şeyler olabilirdi. Bu noktadan sonra geriye dönüp aynı şeyden daha güzelini beklemek bana mantıklı gelmiyor. O yüzden yeni biri gelse hayatıma daha mutlu olurum gibi hissediyorum.

Fenomenlerden kimleri takip ediyorsun?

Takip ettiğim kişiler sosyal medya kimliklerinden değil de tanıştığımız insanlardan. O yüzden çoğu arkadaşım. Berkcan çok yakın arkadaşım ve 5-6 senedir de YouTube sektöründe olduğu için o insanlara muhabbet ilerliyor.

Dilediğin kişiye dilediğin bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ne sorardın?

Kıvanç Tatlıtuğ'a aşkı nasıl buldun diye sorardım. Çok yakışıklı olduğu için üstünde çok ilgi vardır diye düşünüyorum. Bir yerden sonra garip kararlar verebilirdi. Ama düzgün bir karar verdi. O nasıl oldu?