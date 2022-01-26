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Twitter: 150 Kişiye Kadar Kapalı Grup Oluşturacak "Flock" Özelliğini Duyurdu - Son Dakika

Twitter: 150 Kişiye Kadar Kapalı Grup Oluşturacak "Flock" Özelliğini Duyurdu

26.01.2022 05:18
Twitter: 150 Kişiye Kadar Kapalı Grup Oluşturacak "Flock" Özelliğini Duyurdu

Twitter "Güvenilir Kişiler" olarak adlandırdığı yeni bir özelliği test etmeye başladı. Özelliğin geçici adı Flock olacak ve 150 kişiye kadar listeyi güncelleyebileceksiniz veya istemediğiniz kişileri çıkartabileceksiniz.

Twitter yeni geliştirdiği özellik sayesinde, Tweet'leri sadece belirli gruplara ve kişilere göstermenizi sağlayan özelliği test etmeye başladı.

Bu yeni özellik, Instagram'ın Yakın Arkadaşlarına çok benzeyen bir özellik olacağı ve adının Flock olacağı bildirildi.

Özellik hakkında şimdiye kadar yapılan açıklamada, Twitter kullanıcıları aynı anda Flock'a dahil etmek için 150'ye kadar arkadaş seçebilecekler.

Özellik ilk olarak geçen yıl temmuz ayında görülmeye başlanmıştı. O sırada Twitter buna "Güvenilir Arkadaşlar" adını verdi ve bunu hizmet için bir tasarım konsepti olarak tanıttı. O zamandan beri, mobil geliştirici Alessandro Paluzzi, Twitter Flock'u geliştirmeye devam etti. Paluzzi'nin son paylaşımları artık bize özelliğin nasıl çalışabileceğine dair daha fazla fikir veriyor.

Twitter: 150 Kişiye Kadar Kapalı Grup Oluşturacak

Twitter: 150 Kişiye Kadar Kapalı Grup Oluşturacak "Flock" Özelliğini Duyurdu

Paluzzi, Twitter Flock ve işleyişi hakkında yeni bir tweet ile daha fazla bilgi verdi. Geliştirici tarafından paylaşılan bir dizi ekran görüntüsüne göre Twitter Flock, Instagram'daki Yakın Arkadaşlar seçeneğine çok benzeyecek. Twitter kullanıcılarından, gönderi sırasında tweetlerinin herkese açık veya belirli süre ve belirli kullanıcılara açık olacak şekilde ayarlayabileceksiniz.

Sızıntıya göre, kullanıcılar bir tweet gönderdikten sonra, yalnızca listede yer alan kişiler tweet'i kendi zaman tünellerinde görebilir veya yanıtlayabilir. Bu tweetler aynı zamanda "Yazar sizi Twitter Sürülerine eklediği için bu Tweeti görebilirsiniz" mesajını da taşıyacaktır. Instagram'da yakın arkadaşlar için yapılan gönderileri belirtmek için kullanılan basit Yeşil kenarlıkla karşılaştırıldığında, Twitter Flock özelliğinin biraz daha kapsamlı hali olacaktır.

Twitter: 150 Kişiye Kadar Kapalı Grup Oluşturacak

Twitter, bir Flock'tan bir kişinin kaldırılmasının kişiye herhangi bir bildirim göndermeyeceğini, dolayısıyla kararı tıpkı grup gibi gizli tutacağını söylüyor.

Halihazırda bu tür işlevselliğe sahip diğer platformlar gibi, Twitter da artık kullanıcılarının bilgileri daha özel olarak paylaşmasına izin vermenin yollarına odaklanıyor. Twitter tarafırında resmi açıklama daha yapılmadı. Ancak, Twitter Flock'un yeni bir özelllik olduğu ve bu nedenle, platform yayına girdiğinde işlevselliği farklı bir ada sahip olacağı söyleniyor.

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Instagram, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Twitter: 150 Kişiye Kadar Kapalı Grup Oluşturacak 'Flock' Özelliğini Duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter: 150 Kişiye Kadar Kapalı Grup Oluşturacak "Flock" Özelliğini Duyurdu - Son Dakika
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