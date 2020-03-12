Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi - Son Dakika Ekonomi

Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi

34 dakika önce

Twitter, koronavirüs salgınının yayılması riski nedeniyle 4.900 çalışanından evden çalışmalarını talep etti.

Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi, System.String[]

Twitter, koronavirüs salgınının yayılması riski nedeniyle 4.900 çalışanından evden çalışmalarını talep etti.

Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek

Son Dakika Haberleri
08:18 Piyasalarda koronavirüs çöküşü sürüyor
07:53 Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
07:53 Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı
07:03 NBA, virüs nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı
05:08 Koronavirüs Çin’e mermer ihracatını yüzde 50 düşürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 08:28:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]