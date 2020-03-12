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Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
34 dakika önce
Twitter, koronavirüs salgınının yayılması riski nedeniyle 4.900 çalışanından evden çalışmalarını talep etti.
Twitter, koronavirüs salgınının yayılması riski nedeniyle 4.900 çalışanından evden çalışmalarını talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:53
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