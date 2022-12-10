Twitter'ın yeni patronu harekete geçti! 1.5 milyar hesabı silecek - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter'ın yeni patronu harekete geçti! 1.5 milyar hesabı silecek

10.12.2022 10:06

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platforma dair köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Twitter'ın aktif olmadığını tespit ettiği 1.5 milyar hesabı sileceğini belirten Musk, "Bu hesaplar silinerek almak istediğiniz kullanıcı adları için uygun alanlar açılacak" açıklamasını yaptı.

Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Twitter'da yeni dönemin sinyalini verdi.

AKTİF OLMAYAN HESAPLAR SLİNECEK

Musk, uygulamada bir buçuk milyar hesabın aktif olmadığını söyledi. Milyarder iş insanı, bu hesapların kalıcı olarak silineceğini duyurdu. Musk, mevcut kullanıcılara kullanıcı adı alanı açmak için "yıllardır" siteye giriş yapmayan hesapları sileceğini söyledi.

AKTİF KULLANICI SAYISI AÇIKLANDI

Elon Musk'ın açıkladığı rakamlarla birlikte Twitter'ın aktif kullanıcı sayısı da ortaya çıktı. Aylık 500 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan internet sitesi, reklam verenlerin sitede yayınladıkları reklamlar üzerinde daha yüksek hakimiyet sahibi olacaklarını da açıkladı.

NE OLMUŞTU?

YORUMLAR
500
Twitter'da Musk yönetiminde temizlik işçileri tazminatsız işten çıkarıldı Twitter'da Musk yönetiminde temizlik işçileri tazminatsız işten çıkarıldı Bu da oldu! Elon Musk Twitter ofisini yatak odasına çevirdi Bu da oldu! Elon Musk Twitter ofisini yatak odasına çevirdi

Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter'ın yeni patronu harekete geçti! 1.5 milyar hesabı silecek - Son Dakika


Son Dakika
01:17 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayında kan donduran ses kayıtları!
00:59 Hollanda'yı penaltılarla eleyen Arjantin yarı final biletini kaptı! Lionel Messi kupaya yürüyor
00:22 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasında annenin ifadesi ortaya çıktı: 19 yaşlık farkı sorun etmedik
00:19 Akaryakıtta indirim rüzgarı sürüyor! Benzinin litresi 75 kuruş düştü
00:11 Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü, Messi'li Arjantin'e kabusu yaşattı
23:33 Hırvat yıldız Modric'in Brezilya maçından sonra yaptığı Türkiye açıklaması gündeme oturdu
23:32 Ağrı'da 10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan paylaştı: Demek ki isteyince oluyormuş
23:32 İran'da olaylar hız kesmiyor! Mollaların yetiştiği medreseler benzinle ateşe veriliyor
22:03 Yürek yakan olay! Yaşamını yitiren bebeğini acılı babaya bez içinde teslim ettiler
16:07 Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 10:52:10. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter'ın yeni patronu harekete geçti! 1.5 milyar hesabı silecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement