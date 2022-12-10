Twitter'ın yeni patronu harekete geçti! 1.5 milyar hesabı silecek

Annesi ve sevgilisini aynı yatakta basıp o anları sosyal medyada paylaştı

Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Twitter'da yeni dönemin sinyalini verdi.

AKTİF OLMAYAN HESAPLAR SLİNECEK

Musk, uygulamada bir buçuk milyar hesabın aktif olmadığını söyledi. Milyarder iş insanı, bu hesapların kalıcı olarak silineceğini duyurdu. Musk, mevcut kullanıcılara kullanıcı adı alanı açmak için "yıllardır" siteye giriş yapmayan hesapları sileceğini söyledi.

AKTİF KULLANICI SAYISI AÇIKLANDI

Elon Musk'ın açıkladığı rakamlarla birlikte Twitter'ın aktif kullanıcı sayısı da ortaya çıktı. Aylık 500 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan internet sitesi, reklam verenlerin sitede yayınladıkları reklamlar üzerinde daha yüksek hakimiyet sahibi olacaklarını da açıkladı.