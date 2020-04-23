Twitter, 5G Hakkında Atılan Asılsız Tweetleri Silecek - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Twitter, 5G Hakkında Atılan Asılsız Tweetleri Silecek - Son Dakika

Twitter, 5G Hakkında Atılan Asılsız Tweetleri Silecek

31 dakika önce

En popüler sosyal medya paylaşım platformlarından bir tanesi olan Twitter, 5G bağlantısı ile koronavirüs arasında bir bağlantı olduğunu ifade eden tweetleri silme kararı aldı.

Twitter, 5G Hakkında Atılan Asılsız Tweetleri Silecek, System.String[]

En popüler sosyal medya paylaşım platformlarından bir tanesi olan Twitter, 5G bağlantısı ile koronavirüs arasında bir bağlantı olduğunu ifade eden tweetleri silme kararı aldı. Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan yanlış ya da sahte bilgilerin en az salgın kadar tehlikeli olduğunu savunurken, sosyal medya platformları da yanlış ya da sahte bilgi paylaşımını önlemek adına tedbirler alıyor.


Twitter platformunun almış olduğu 5G ile bağlantılı koronavirüs paylaşımlarını silme kararı da bu tedbirlerden bir tanesi. Son haftalarda 5G teknolojisi ile ilgili çok fazla asılsız paylaşım yapılarak, 5G teknolojisinin koronavirüsü salgını ile bağlantılı olduğu yönünde bilgi paylaşımları gerçekleştirildi. Twitter, gerçekleştirilen bütün paylaşımları platformdan silme kararı aldı.


We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 22, 2020


5G Bağlantılı Koronavirüs Tweetleri Silinecek


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüyle ilgili her ülkeden gerçek dışı bilgi paylaşımları yapılabiliyor. Sosyal medya platformlarının gücü sayesinde gerçek dışı bilgiler hızla milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Uzmanların, gerçek dışı bilgi paylaşımının en az virüsün yayılması kadar tehlikeli olduğunu açıklaması üzerine, neredeyse bütün sosyal medya platformları, gerçek dışı bilgi paylaşımını engellemek adına harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda WhatsApp bilgi kontrol etme özelliğini tanıtırken, Twitter dışında diğer sosyal medya platformları da gerçek dışı bilgi paylaşımını ve yayılımını engellemek için aldıkları önlemleri paylaşmaya başladılar.

Koronavirüs, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:26 

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