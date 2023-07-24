Twitter'a girenleri hayrete düşürdü! Artık kuş yerine "X" logosu var - Son Dakika
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Twitter'a girenleri hayrete düşürdü! Artık kuş yerine "X" logosu var

24.07.2023 13:54

Twitter CEO'su Elon Musk'ın, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." sözlerinin ardından beklenen hadise gerçekleşti. Twitter kullanıcıları, şirketin yeni logosu olan X'in kuş logosunun yerini almasıyla şaşkına döndü.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk dün akşam sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi. Bu sabah ise X.com adresine girenler direkt olarak Twitter'a yönlendirildi. Son olarak kullanıcılar siteye girdiğinde kuş logosunun yerinde "X" logosu olduğunu gördü.

Twitter'a girenler şaşkına döndü! Artık kuş yerine X logosu var

"YAKINDA TÜM KUŞLARA VEDA EDİYORUZ"

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

YENİ LOGOYU PAYLAŞTI

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti. Bu gelişmenin ardından Twitter'ın hesap isimleri ve logosu da değişti.

Twitter'a girenler şaşkına döndü! Artık kuş yerine X logosu var

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

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Logoyu değiştiren Elon Musk, Twitter'ın uzantısını 'X.com' yaptı Logoyu değiştiren Elon Musk, Twitter'ın uzantısını 'X.com' yaptı

Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter'a girenleri hayrete düşürdü! Artık kuş yerine 'X' logosu var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'a girenleri hayrete düşürdü! Artık kuş yerine "X" logosu var - Son Dakika
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