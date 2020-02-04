Twitter'a korsan saldırıda kullanıcıların bilgilerini çalma girişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Twitter'a korsan saldırıda kullanıcıların bilgilerini çalma girişimi - Son Dakika

Twitter'a korsan saldırıda kullanıcıların bilgilerini çalma girişimi

6 saat önce

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Twitter'a korsan saldırıda kullanıcıların bilgilerini çalma girişimi, System.String[]

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan bilgisayar korsanlarının; İran, İsrail ve Malezya'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.

Girişimin Twitter çalışanları tarafından kısa sürede tespit edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan söz konusu hesapların askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kimlik bilgilerinin çalınıp çalınmadığını veya bilgileri çalınan kullanıcıların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Malezya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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