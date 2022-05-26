Twitter'a milyonlarca dolarlık dev ceza! - Son Dakika
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Twitter'a milyonlarca dolarlık dev ceza!

26.05.2022 14:36
Twitter'a milyonlarca dolarlık dev ceza!

Twitter, kullanıcılardan güvenlik amacıyla topladığı e-posta ve telefon numarası gibi verileri amacı dışında kullandığı için ceza ödeyecek.

Twitter, kullanıcılardan hesap güvenliğini sağlamak amacıyla istediği bilgileri "hedefli reklamcılığa" alet ettiği için ceza ödeyecek. Bunu yaptığını 2019 yılında kabul eden şirket, telefon numaralarını ve iki faktörlü kimlik doğrulama için hesaba eklenen mail adreslerini hedefli reklam sunmak için kullandığını açıklamıştı.

ABD'de tüketici haklarının korunmasından sorumlu olan Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Twitter'ın bu tutumunu "aldatıcı" olarak nitelendirerek, 2011'de yapılan bir düzenlemeye aykırı davrandığını belirtti. 140 milyon kişinin verilerini izinsiz bir şekilde kullandığı belirtilen sosyal medya şirketi, yaptırıma maruz kaldı.

Twitter, 150 milyon dolar para cezası ödeyecek

Federal Ticaret Komisyonu, Twitter'a 150 milyon dolar para cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca aldatıcı yöntemlerle topladığı kullanıcı verilerinden kar elde etmesini de yasakladı.

Twitter'a milyonlarca dolarlık dev ceza!

Konuyla ilgili üst düzey isimlerden de açıklama geldi. FTC Başkanı Lina Khan, 140 milyondan fazla kişinin etkilendiği bu skandalın Twitter'ın birincil gelir kaynağını artırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Şikayette belirtildiği gibi, Twitter, güvenliği bahane ederek kullanıcılardan veriler topladı. Ancak daha sonra, reklamlarla kullanıcıları hedeflemek için de bu verilerden faydalanmıştır."

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ABD Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta ise, "150 milyon dolarlık ceza, Twitter'a yönelik iddiaların ciddiyetini yansıtıyor. ve bugün önerilen anlaşmanın bir sonucu olarak uygulanacak yeni önlemler, kullanıcıların gizliliğini tehdit eden daha fazla yanıltıcı taktiklerin önlenmesine yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Para cezasına ek olarak uygulanan diğer yaptırımlar:

Twitter'ın aldatıcı bir şekilde toplanan verilerden kazanç sağlaması yasaklanmıştır.

Kullanıcıların telefon numaralarını vermelerini gerektirmeyen mobil kimlik doğrulama uygulamaları veya güvenlik anahtarları gibi diğer çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmalarına izin verilmelidir.

Kullanıcıları, hesap güvenliği için toplanan telefon numaralarını ve e-posta adreslerini, reklamları onlara hedeflemek ve Twitter'ın gizlilik ve güvenlik kontrolleri hakkında bilgi sağlamak için kötüye kullandığını bildirmek.

Şirketin diğer şeylerin yanı sıra yeni ürünlerin potansiyel gizlilik ve güvenlik risklerini incelemesini ve ele almasını gerektiren kapsamlı bir gizlilik ve bilgi güvenliği programı uygulamak ve sürdürmek.

Çalışanların kişisel verilerine erişimini sınırlamak.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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