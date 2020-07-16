Twitter'a siber saldırı

Sosyal medya platformu Twitter'da pek çok ünlü ismin hesapları siber saldırı sonucu ele geçirildi.

Sosyal medya platformu Twitter'da; Kanye West, Michael Bloomberg,Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları siber saldırı sonucu ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplardan elektronik bir para birimi olan bitcoin adresine para gönderilmesi karşılığında gönderilenin iki katı ödeme yapılacağı berlirtildi. Öte yandan söz konusu saldırıdan etkilenenler arasında Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'de yer aldı.