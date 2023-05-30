Twitter'a video oynatma hızı özelliği eklendi - Son Dakika
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Twitter'a video oynatma hızı özelliği eklendi

30.05.2023 08:37

Sosyal medya platformu Twitter'a video oynatma hızını değiştirme özelliği geldi. Platforma yakında altyazıları aktif etme, videoları indirebilme gibi özellikler de eklenecek.

Twitter, platformun video tarafını güçlendirmek adına yeni çalışmalar içerisine girdi. Son olarak platformun sahibi, video oynatma hızlarını değiştirme özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte Twitter'daki videolar hızlandırılabilecek veya yavaşlatılabilecek.

YAKINDA YENİ ÖZELLİKLER DE GELİYOR

Twitter'da çalışan tasarımcı Andrea Conway tarafından gösterildiği kadarıyla platformun mobil sürümlerine yakında yeni video özellikleri dahil edilecek.

Yeni özellikler arasında video indirme imkânı da yer alıyor. Buna ek olarak altyazı açma kapatma, oynatma hızı değiştirme, video paylaşma ve videoyu raporlama seçenekleri de bulunuyor.

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Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter'a video oynatma hızı özelliği eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'a video oynatma hızı özelliği eklendi - Son Dakika
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