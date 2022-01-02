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Twitter, ABD'li vekilin hesabını Kovid-19 dezenformasyonu yüzünden askıya aldı - Son Dakika

Twitter, ABD'li vekilin hesabını Kovid-19 dezenformasyonu yüzünden askıya aldı

02.01.2022 19:40
Twitter, ABD'li vekilin hesabını Kovid-19 dezenformasyonu yüzünden askıya aldı

NEW Sosyal medya ağı Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin kişisel hesabını, Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu.

NEW Sosyal medya ağı Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin kişisel hesabını, Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Greene'nin "@mtgreenee" adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.

Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin "@RepMTG" adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişimi bulunuyor.

Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.

Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Twitter, ABD'li vekilin hesabını Kovid-19 dezenformasyonu yüzünden askıya aldı - Son Dakika
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