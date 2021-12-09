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Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu? - Son Dakika

Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?

09.12.2021 17:21
Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?

Twitter, ,2021 yılında Türkiye'de en çok konuşulan isim, hashtag ve tweet'lerini paylaştı. Birçok ismin yer aldığı listede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en çok konuşulan isim oldu.

Teknoloji devleri 2021 yılına ait verileri paylaştı. Twitter'da yer alan listeye göre, 2021 yılının en çok konuşulan ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, ikinci sırada Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yer aldı.

EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter'da en çok konuşulan isim arasında.

Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?

ZİYA SELÇUK

Pandemi döneminde okulların açılıp kapanmasından dolayı Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

EKREM İMAMOĞLU

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.

Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?

MESUT ÖZİL

Futbol dünyasından ise, Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı.

EN ÇOK RETWEET EDİLEN TWEETLER

En çok retweet edilen tweet'ler ise futbol dünyasından geldi. 2021 yılında Türkiye'de en çok retweet'lenen paylaşımlarda ilk 20'de 14 tweet üç büyük futbol takımının attığı tweet'ler oldu. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet birinci, Beşiktaş'ın şampiyonluk tweet'i ikinci sırada yer aldı.

HASHTAG'LERDE İSE ORMAN YANGINI ÇAĞRISI ÜST SIRADA YER ALDI

Orman yangınlarında hashtag'lerle dayanışma ve yardım çağrıları da üst sıralarda yerini aldı. 2021 yılında yaşananüzücü gelişmelerinden biri, özellikle Türkiye'nin güney bölgelerini ve tatil beldelerini etkisi altına alan orman yangınları oldu. Özellikle Twitter'da en çok kullanılan hashtag'ler arasında bu yangınlar yer aldı.

Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?

Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu? - Son Dakika


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