Teknoloji devleri 2021 yılına ait verileri paylaştı. Twitter'da yer alan listeye göre, 2021 yılının en çok konuşulan ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, ikinci sırada Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yer aldı.
Koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter'da en çok konuşulan isim arasında.
Pandemi döneminde okulların açılıp kapanmasından dolayı Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.
Futbol dünyasından ise, Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı.
En çok retweet edilen tweet'ler ise futbol dünyasından geldi. 2021 yılında Türkiye'de en çok retweet'lenen paylaşımlarda ilk 20'de 14 tweet üç büyük futbol takımının attığı tweet'ler oldu. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet birinci, Beşiktaş'ın şampiyonluk tweet'i ikinci sırada yer aldı.
Orman yangınlarında hashtag'lerle dayanışma ve yardım çağrıları da üst sıralarda yerini aldı. 2021 yılında yaşananüzücü gelişmelerinden biri, özellikle Türkiye'nin güney bölgelerini ve tatil beldelerini etkisi altına alan orman yangınları oldu. Özellikle Twitter'da en çok kullanılan hashtag'ler arasında bu yangınlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu? - Son Dakika