Son Dakika Haberleri: Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları silecek
BBC
Son Dakika Teknoloji Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları silecek - Son Dakika

Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları silecek

6 saat önce

Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları 11 Aralık itibarıyla sileceğini açıkladı.

Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları silecek, System.String[]

Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları 11 Aralık itibarıyla sileceğini açıkladı. Eğer 11 Aralık tarihi itibarıyla bu hesaplara giriş yapılmazsa bu hesaplar ortadan kalkacak.

BBC'nin teknoloji muhabiri Dave Lee'nin haberine göre bu hesaplara giriş yapılmadığı için Twitter'ın yeni gizlilik politikasına onay vermemiş olmaları bu kararın alınmasında rol oynadı.

Twitter ilk defa aktif olmayan hesaplara yönelik bu kadar büyük çapta bir temizliğe girişiyor.

Hayatını kaybeden kullanıcıların da eğer giriş bilgisini bilen bir tanıdığı yoksa hesabı silinecek.

Twitter, platformdaki bazı kullanıcıların iddia ettiği bu adımla bazı kullanıcı isimlerini boşa çıkarmayı amaç edinmediğini söyledi. Şirket, aktif olmayan hesapların takipçi sayısından düşerek gerçek anlamda bir rakama ulaşılacağını da vurguladı.

Yavaş yavaş uygulanacak bu politika ilk olarak ABD dışında başlıyor.

Şirket, ileride hesaba giriş yapan ancak hiçbir etkileşimde ya da aktivitede bulunmayan hesaplara da aynısının yapılacağını söyledi.

Toplamda kaç hesabın bu durumdan etkileneceği bilinmese de milyonları bulması bekleniyor.

Bu adım Twitter'ın toplam kullanıcı sayısını etkilemeyecek, çünkü şirket bu rakamı her gün platforma giriş yapan kullanıcılar ile hesaplıyor. Eylül ayında açıklanan verilere göre Twitter'da 145 milyon kullanıcı var.

Twitter, Aralık, Teknoloji

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:05 
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