Son Dakika Haberleri: Twitter artık siyasi reklam almayacak
Son Dakika Güncel Twitter artık siyasi reklam almayacak

Twitter artık siyasi reklam almayacak

46 dakika önce

Sosyal medya platformu Twitter, yeni politikası gereği artık siyasi içerikli reklam alınmayacağını duyurdu.

Twitter artık siyasi reklam almayacak, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter, yeni politikası gereği artık siyasi içerikli reklam alınmayacağını duyurdu.

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını açıkladı.

Dorsey, kararın kasım sonunda uygulamaya konulacağını kaydetti.

Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu son dönemde siyasilerin yanlış reklamlarını yaymakla eleştiriliyordu.

Twitter, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NASA'nın keşif aracı, çalışmalar için gönderildiği Mars'ta selfie çekti
Elon Musk, ağaç dikme kampanyasına 1 milyon dolar bağışladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı gazetecileri böyle susturdu: Teröristlere yer yok Gürse Birsel, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 00:30:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Twitter artık siyasi reklam almayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]