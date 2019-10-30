Twitter artık siyasi reklam almayacak
46 dakika önce
Sosyal medya platformu Twitter, yeni politikası gereği artık siyasi içerikli reklam alınmayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Sosyal medya platformu Twitter, yeni politikası gereği artık siyasi içerikli reklam alınmayacağını duyurdu.
Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını açıkladı.
Dorsey, kararın kasım sonunda uygulamaya konulacağını kaydetti.
Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu son dönemde siyasilerin yanlış reklamlarını yaymakla eleştiriliyordu.
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