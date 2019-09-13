Son Dakika Haberleri: Twitter askıya aldığı Küba Devleti kontrolündeki hesapların bazılarını açtı,
Son Dakika Dünya Haber

Twitter askıya aldığı Küba Devleti kontrolündeki hesapların bazılarını açtı,

1 saat önce

Twitter, 'politika ihlali" gerekçesiyle askıya aldığı Küba devletinin kontrolündeki hesapların bazılarını yeniden kullanıma açtı. Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro'nun hesabı ise hala kullanım dışı.

Twitter askıya aldığı Küba Devleti kontrolündeki hesapların bazılarını açtı,, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter, 'politika ihlali" gerekçesiyle askıya aldığı Küba devletinin kontrolündeki hesapların bazılarını yeniden kullanıma açtı. Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro'nun hesabı ise hala kullanım dışı.


Kübalı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir sosyal medya firması olan Twitter'ı toplu sansürle suçladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Raul Castro, Twitter, Küba, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren HİV taşıyıcısı kadın öğretmeni iki çocuğu ihbar edip tutuklattı Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Operasyonlar her an başlayabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 00:50:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Twitter askıya aldığı Küba Devleti kontrolündeki hesapların bazılarını açtı,
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]