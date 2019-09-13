Twitter askıya aldığı Küba Devleti kontrolündeki hesapların bazılarını açtı,
1 saat önce
Twitter, 'politika ihlali" gerekçesiyle askıya aldığı Küba devletinin kontrolündeki hesapların bazılarını yeniden kullanıma açtı. Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro'nun hesabı ise hala kullanım dışı.
Sosyal medya platformu Twitter, 'politika ihlali" gerekçesiyle askıya aldığı Küba devletinin kontrolündeki hesapların bazılarını yeniden kullanıma açtı. Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro'nun hesabı ise hala kullanım dışı.
Kübalı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir sosyal medya firması olan Twitter'ı toplu sansürle suçladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:45
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