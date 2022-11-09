Twitter'da yeni dönem başlıyor! Şartları sağlayan bazı kullanıcılar 'Resmi' tik alacak

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Elon Musk, geçtiğimiz günlerde mavi tik için Twitter Blue aboneliğinin zorunlu olacağını duyurmuştu. Bu konuda geri adım atan Twitter, Blue hizmetini satın alan kullanıcıların profilinde "Resmi" etiketine yer vereceğini açıkladı.

ŞARTLARI KARŞILAYANLARA 'RESMİ' ETİKETİ VERİLECEK

Twitter'ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, sosyal medya şirketinin bu yeni doğrulama özelliğini belirli hesaplara sunacağını açıkladı. Mavi tike sahip hesaplar, doğrulandıklarını belirtmek için "Resmi" etiketine sahip olacak. Aynı etiketin platformun doğrulama sürecini geçen yeni hesaplara da verileceği tahmin ediliyor.

Crawford, yeni etiketi sadece belirli koşulları sağlayan kişilere vereceklerini belirtti. Twitter Blue aboneleri, mavi tik alsalar bile, nitelikleri karşılamadıkları sürece Resmi etiketine sahip olamayacaklar.

MAVİ TİK ÜCRETİ AYLIK 8 DOLAR OLUYOR

Crawford, yeni statünün yalnızca "hükümet hesaplarına, ticari şirketlere, iş ortaklarına, büyük medya kuruluşlarına, yayıncılara ve bazı tanınmış kişilere" verileceğini açıkladı. The New York Times'a göre Twitter, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler nedeniyle sözde ertelendikten sonra çarşamba günü 8 dolarlık Blue aboneliğini resmi olarak sunacak.

Twitter, Blue hizmetinin aylık ücretini ayda 4.99 dolardan 8 dolara yükseltecek. Son üç ay içerisinde ikinci fiyat artışı ile gündeme gelen şirket, bazı kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Elon Musk yaptığı açıklamada, "Twitter, tüm zamanlarındaki en yüksek kullanıma sahip. Umarım sunucular yanmaz." ifadelerine yer verdi. Bir süredir tartışma yaratan konular ile gündeme gelen Twitter, popüler olma yolunda ilerliyor.