Son Dakika Haberleri: Twitter Beta'da Yepyeni Özellikler Test Ediliyor (Tweet Düzenleme Hala Yok)

Twitter Beta'da Yepyeni Özellikler Test Ediliyor (Tweet Düzenleme Hala Yok)

54 dakika önce

Twitter, kullanıcılarına uzun süredir sözünü verdiği özellikleri test ediyor. Ancak düzenleme butonundan halen ses seda yok.

Twitter Beta'da Yepyeni Özellikler Test Ediliyor (Tweet Düzenleme Hala Yok), System.String[]
Geçtiğimiz haftalarda, Twitter'ın karanlık modundan şikayetçi olan birçok kullanıcı olmuştu. Kullanılan oldukça koyu mavi arka plandan ve yine mavi belirteçlerden hoşlanmayan kullanıcılar, Twitter CEO'su Jack Dorsey'e şikayette bulunmuştu. Dorsey ise bu duruma el atacaklarını açıklamıştı.



Android kullanıcıları için yayınlanan son beta sürümle birlikte Twitter'a gerçek bir karanlık mod geliyor. Bu sayede OLED ve AMOLED ekranlı telefonlarda ciddi bir batarya tasarrufu sağlanacak.

Bununla birlikte uzun süredir beklenen, uçtan uca şifrelenmiş özel mesaj özelliği de kullanıcıların emrine amade olacak.



Henüz bu beta sürümü herkes için yayınlanmış durumda değil. Bir süre sonra iOS için beta sürümü karşımızda olacak ve sonraki süreçte kullanıcıların tamamına sunulacak. Twitter'da 'düzenleme' butonu bekleyenler ise belli ki biraz daha bekleyecek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:46 

CEO, Jack Dorsey, Twitter, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milan'dan Fatih Terim'e Başsağlığı Mesajı BB Erzurumspor, Arsen Khubulov ile Yollarını Ayırdı

Melisa'nın Velayeti Şeyma Subaşı'dan Alınarak Acun Ilıcalı'ya Verildi FB TV'nin Sunucusu Dilay Kemer, Kan Kanserine Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:40:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Twitter Beta'da Yepyeni Özellikler Test Ediliyor (Tweet Düzenleme Hala Yok)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]